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AB, TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNI ARTIRACAK  BRÜKSEL (A.A)

20 Temmuz 2010 17:12

-AB, TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİNI ARTIRACAK  BRÜKSEL (A.A) - 20.07.2010 - Terörle mücadele stratejisini gözden geçiren AB, sonbaharda geniş kapsamlı bir "İç Güvenlik Stratejisi'ni" devreye sokmaya hazırlanırken, üçüncü ülkelerle işbirliği de artırılacak.   AB, terörle mücadele stratejisini ilk olarak 2005 yılında uygulamaya koymuştu. İçişlerinden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Cecilia Malmström, AB'de terör saldırılarının azalmasına rağmen, "terör yöntemleri ve propagandasının evrilerek yeni yapılara büründüğünü" söyledi.  AB'nin değişen tehditleri karşılamaya hazır olması gerektiğini vurgulayan Malmström, bu amaçla sonbaharda geniş kapsamlı bir İç Güvenlik Stratejisi'ni uygulamaya koyacaklarını bildirdi. AB Komisyonu'nun hazırlıklarını sürdürdüğü İç Güvenlik Stratejisi, radikalleşme ve militan devşirmenin önlenmesi, terör propagandasıyla mücadele, insanların ve altyapının korunması, bomba yapımında kullanılacak malzemelere erişimin engellenmesi, kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerin önlenmesi, polis ve yargı işbirliği, kriz yönetimi ve dayanışma ile terörle mücadeleye mali desteği içerecek. Terör örgütlerinin finansmanını ve militan kazanmasını engellemek için yeni tedbirler alacağını açıklayan AB Komisyonu, ABD başta olmak üzere müttefiklerle terörle mücadele işbirliğini artırarak AB polis teşkilatı Europol ve yargı işbirliği Eurojust'ı bu işbirliğinde ön plana çıkarmayı hedefliyor.

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