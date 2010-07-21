AB teröre karşı yeni önlemler alıyor

T24- AB terörle mücadelede birlik ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. AB Komisyonu'nun yeni terörle mücadele stratejisi önlemeyi, korumayı, takip etmeyi ve tehditlere yanıt vermeyi kapsıyor.



Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerin terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmek istiyor. Bugüne kadar Avrupa’da düzenlenen her saldırının ardından, endişeleri gidermek için hemen yeni terörle mücadele yasaları kabul edildi, yeni önlemler alındı. Ancak bir süre sonra saldırılar unutuldu ve kararlaştırılan önlemler de akıllara gelmedi. Komisyon işte buna artık son vermek niyetinde.



Avrupa Birliği Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström Brüksel'de yeni terörle mücadele stratejisi hakkında bilgi verdi. Malmström öncelikle iyi haberi verdi: Avrupa’daki terör saldırılarında gerileme var. Ama bununla birlikte teröristlerin stratejilerini değiştirdikleri de bir gerçek. Saldırıların şekli farklılaşıyor ve ayrıca günümüzde Avrupalı teröristlerin sayısı artıyor.



Yeni unsurlar



Malmström, değişen koşullardan sonuç çıkartılması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti:



“Diğer aktörler gibi Avrupa Birliği de bugüne kadar somut eylemlere göre harekete geçti. Bir saldırı ya da saldırı girişiminin ardından gayet tabii ki medyanın yoğun ilgisi oluyor. İnsanlar korkuya kapılıp siyasetçilerden hızlı reaksiyon göstermelerini bekliyor. Ancak ivedilikle alınan bu önlemlerin çok da etkin olmadıkları ortaya çıkıyor. Bu nedenle daha kapsamlı ve uzun vadeli stratejiler belirlemeliyiz. Mesele önlemek, korumak, takip etmek ve tehditlere yanıt verebilmektir.”



Özellikle Madrid ve Londra'da meydana gelen terör saldırılarının ardından AB üyesi ülkeler işbirliğini güçlendirmiş, hatta terörizm Avrupa entegrasyonunu güçlendiren bir katalizör olmuştu. Özellikle daha hızlı ve etkin veri alışverişi sayesinde suçluların takibi güçlendirildi. Ayrıca Avrupa çapında bir tutukluma emri çıkartılmasına olanak sağlandı.



Kapasite geliştirilecek



AB Komisyonu yetkilisi Malmström, yeni terörle mücadele stratejisinde özellikle önlemeye odaklanmak istediklerinin altını çizdi ve “Gelecekte özellikle toplumsal radikalleşmenin önlenmesine önem vermek durumundayız. Terörizmin finansmanının önüne geçmek, ulaştırma alanında güvenliği sağlamak ve krize karşı hızlı yanıt verebilme kapasitesini geliştirmek zorundayız” diye konuştu.



Malmström'ün sıraladığı stratejinin unsurları ancak Avrupa çapında işbirliğinin güçlendirilmesine bağlı. Terör tehdidine karşı Birlik ülkelerine harekete geçirmeye çalışan Avrupa Birliği, ortak kararlar alarak bu önlemleri devremeye sokmayı hedefliyor.