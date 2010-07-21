T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB teröre karşı yeni önlemler alıyor

Avrupa Birliği Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström Brüksel'de yeni terörle mücadele stratejisi hakkında bilgi verdi.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- AB terörle mücadelede birlik ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. AB Komisyonu'nun yeni terörle mücadele stratejisi önlemeyi, korumayı, takip etmeyi ve tehditlere yanıt vermeyi kapsıyor. 


Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerin terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmek istiyor. Bugüne kadar Avrupa’da düzenlenen her saldırının ardından, endişeleri gidermek için hemen yeni terörle mücadele yasaları kabul edildi, yeni önlemler alındı. Ancak bir süre sonra saldırılar unutuldu ve kararlaştırılan önlemler de akıllara gelmedi. Komisyon işte buna artık son vermek niyetinde.


Avrupa Birliği Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström Brüksel'de yeni terörle mücadele stratejisi hakkında bilgi verdi. Malmström öncelikle iyi haberi verdi: Avrupa’daki terör saldırılarında gerileme var. Ama bununla birlikte teröristlerin stratejilerini değiştirdikleri de bir gerçek. Saldırıların şekli farklılaşıyor ve ayrıca günümüzde Avrupalı teröristlerin sayısı artıyor.


Yeni unsurlar


Malmström, değişen koşullardan sonuç çıkartılması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti:


 “Diğer aktörler gibi Avrupa Birliği de bugüne kadar somut eylemlere göre harekete geçti. Bir saldırı ya da saldırı girişiminin ardından gayet tabii ki medyanın yoğun ilgisi oluyor. İnsanlar korkuya kapılıp siyasetçilerden hızlı reaksiyon göstermelerini bekliyor. Ancak ivedilikle alınan bu önlemlerin çok da etkin olmadıkları ortaya çıkıyor. Bu nedenle daha kapsamlı ve uzun vadeli stratejiler belirlemeliyiz. Mesele önlemek, korumak, takip etmek ve tehditlere yanıt verebilmektir.”


Özellikle Madrid ve Londra'da meydana gelen terör saldırılarının ardından AB üyesi ülkeler işbirliğini güçlendirmiş, hatta terörizm Avrupa entegrasyonunu güçlendiren bir katalizör olmuştu. Özellikle daha hızlı ve etkin veri alışverişi sayesinde suçluların takibi güçlendirildi. Ayrıca Avrupa çapında bir tutukluma emri çıkartılmasına olanak sağlandı.


Kapasite geliştirilecek


AB Komisyonu yetkilisi Malmström, yeni terörle mücadele stratejisinde özellikle önlemeye odaklanmak istediklerinin altını çizdi ve “Gelecekte özellikle toplumsal radikalleşmenin önlenmesine önem vermek durumundayız. Terörizmin finansmanının önüne geçmek, ulaştırma alanında güvenliği sağlamak ve krize karşı hızlı yanıt verebilme kapasitesini geliştirmek zorundayız” diye konuştu.


Malmström'ün sıraladığı stratejinin unsurları ancak Avrupa çapında işbirliğinin güçlendirilmesine bağlı. Terör tehdidine karşı Birlik ülkelerine harekete geçirmeye çalışan Avrupa Birliği, ortak kararlar alarak bu önlemleri devremeye sokmayı hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24