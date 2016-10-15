AB Temsilcisi Mogheri'nin yeğeni tutuklandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Kosova ile Sırbistan diyalogunda arabuluculuk görevini yürüten Federica Mogherini’nin yeğeni Gaia Mogherini, uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı.

Federica Mogherini’nin kardeşinin kızı 26 yaşındaki Gaia Mogherini’nin aralarında Arnavutların da olduğu bir uyuşturucu çetesinin üyesi olduğu iddia ediliyor.

İtalyan savcılığı, Gaia Mogherini’nin 28 Şubat 2015 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak için Manuel Zumpano isimli uyuşturucu tacirinden yüklü miktarda eroin aldığı iddiasıyla dava süreci başlattı.