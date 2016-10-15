T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB Temsilcisi Mogheri'nin yeğeni tutuklandı

Gaia Mogherini, 'uyuşturucu çetesinin üyesi olmak'la suçlanıyor

15 Ekim 2016 16:26

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Kosova ile Sırbistan diyalogunda arabuluculuk görevini yürüten Federica Mogherini’nin yeğeni Gaia Mogherini, uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı.

Federica Mogherini’nin kardeşinin kızı 26 yaşındaki Gaia Mogherini’nin aralarında Arnavutların da olduğu bir uyuşturucu çetesinin üyesi olduğu iddia ediliyor.

İtalyan savcılığı, Gaia Mogherini’nin 28 Şubat 2015 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak için Manuel Zumpano isimli uyuşturucu tacirinden yüklü miktarda eroin aldığı iddiasıyla dava süreci başlattı.

ETİKETLER

MogheriniAB Temsilcisiyeğeni tutuklandıGaia Mogherini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24