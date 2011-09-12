T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB telif hakları süresini 70 yıla uzattı BRÜKSEL (A.A)

12 Eylül 2011 18:23

-AB telif hakları süresini 70 yıla uzattı BRÜKSEL (A.A) - 12.09.2011 - Avrupa Birliği, müzisyenler ve yapımcılar için telif hakları süresini 50 yıldan 70 yıla uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği, bu kararın sanatçıların haklarının yaşamları süresince korunması ve hayatlarının son döneminde gelirlerinin düşmemesinin garantiye alınması için alındığını kaydetti. Yapımcıları temsil eden uluslararası kuruluş kararı olumlu karşılarken, ünlü opera sanatçısı Placido Domingo da kararın "sahne sanatçıları için harika bir haber" olduğu yorumunu yaptı. 1960'lı yıllarda albüm yapan binlerce Avrupalı müzisyen, eserleri üzerindeki haklarını kaybetmek üzereydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24