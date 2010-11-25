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Dünya

AB TAYVAN'A VİZEYİ KALDIRDI BRÜKSEL (A.A)

25 Kasım 2010 17:20

-AB TAYVAN'A VİZEYİ KALDIRDI BRÜKSEL (A.A) - 25.11.2010 - AB içişleri ve adalet bakanları, Tayvan'la vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını onayladı. Avrupa Parlamentosu'nun da onayladığı anlaşmayla daha önce AB içinde sadece İngiltere ve İrlanda'ya vizesiz girebilen Tayvan vatandaşlarının seyahat özgürlüğü tüm AB üyeleriyle Schengen bölgesine dahil İsviçre, Norveç ve İzlanda'da da geçerlilik kazandı. 2010 sonunda yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmayla Tayvan, AB üyeleri Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs Rum kesimine vize uygulamayı durdurdu. AB'nin vize talep etmediği ülke ve bölgeler arasında Asya'da Japonya, Güney Kore, Malezya, Hong Kong, Makau ve Avustralya, Ortadoğu'da İsrail, Balkanlarda Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay ve Venezuela, Kuzey ve Orta Amerika'da Belize dışında, darbe rejimiyle yönetilen Honduras dahil tüm ülkeler ve bazı ada devletleri bulunuyor. Bu yıl içinde Bosna Hersek ve Arnavutluk'u da vizesiz ülkeler gurubuna dahil etmeye hazırlanan AB, Ukrayna, Rusya ve Moldova'ya da vizeleri kaldırmak için müzakereleri sürdürüyor.

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