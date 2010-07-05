AB Tayvan ile vizeleri kaldıracak

T24- AB Komisyonu, Asya'da Japonya, Güney Kore, Malezya, Hong Kong ve Makau'nun ardından Tayvan ile de vizeyi kaldırmak için harekete geçti.



İçişlerinden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Cecilie Malmström, üye ülkelerden Tayvan pasaportluların 90 güne kadar ortak vize bölgesi Şengen'e vizesiz girebilmesine onay vermelerini istedi. Malmström, "AB, Tayvan'ın dördüncü büyük ticari ortağı ve en büyük doğrudan yabancı yatırımcısı. Tayvanlı işadamlarının daha kolay seyahat edebilmeleri, dünyanın en büyük ortak pazarı AB'de Tayvan yatırımlarını kolaylaştıracaktır" dedi.





AB Komisyonu, Tayvan vatandaşlarından vize istenmemesi önerisine gerekçe olarak Tayvan'ın 2008 yılında biyometrik pasaporta geçerek seyahat belgelerinin güvenliğini artırmasını gösterdi.



Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs Rum kesimi dışındaki 22 AB üyesiyle İsviçre, Norveç ve İzlanda'yı kapsıyor. Hali hazırda İngiltere ve İrlanda ile vizesiz seyahat anlaşması bulunan Tayvan, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs Rum kesimi dışındaki AB üyelerinden vize talep etmiyor.



AB'nin vize talep etmediği ülkeler arasında Ortadoğu'da İsrail, Balkanlar'da Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay ve Venezuela, Belize dışında Kuzey ve Orta Amerika'da darbe rejimiyle yönetilen Honduras ve bazı ada devletleri bulunuyor.



AB öte yandan Rusya, Ukrayna ve Moldova vatandaşlarına vizesiz seyahati başlatmak için müzakerelerini sürdürüyor.