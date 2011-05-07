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Dünya

AB SURİYE'YE YAPTIRIMLARDA ANLAŞTI BRÜKSEL (A.A)

07 Mayıs 2011 02:47

-AB SURİYE'YE YAPTIRIMLARDA ANLAŞTI BRÜKSEL (A.A) - 06.05.2011 - AB üyeleri sivil halka saldırılarda sorumluluğu bulunan 13 Suriyeli yetkilinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı konusunda uzlaştı. Brüksel'de toplanan AB daimi temsilcilerinin yaptırımlar konusundaki kararının gelecek hafta başında yürürlüğe gireceği bildirildi Diplomatik kaynaklar, yaptırımlar listesine şimdilik Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı dahil etmeyen AB'nin gelişmelere göre tutum belirleyeceğini kaydetti. İnsan hakları örgütleri, şiddet kullanarak göstericileri bastırmaya çalışan Suriye yönetimini yüzlerce sivili katletmekle suçluyor.

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