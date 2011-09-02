T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB, Suriye'ye petrol ambargosuna hazırlanıyor SOPOT (A.A)

02 Eylül 2011 17:51

-AB, Suriye'ye petrol ambargosuna hazırlanıyor SOPOT (A.A) - 02.09.2011 - Avrupa Birliği'nin Suriye'den petrol alımını durdurma konusunda bir anlaşmaya varması ve Beşşar Esad hükümetine baskıyı artırmak için yaptırımları genişletme kararı alması bekleniyor. Esad'ın ülkede 5 aydır devam eden protestolara karşı takındığı sert tutumdan vazgeçmesi ve yönetimi bırakmasını isteyen ABD, AB ve diğer batılı ülkeler, Suriye ile ticari ilişkileri gözden geçiriyor.  AB, daha önce Avrupalıların çok sayıda Suriye kamu kurumu ve askeri bağlantısı olan firmalarla iş yapmasını yasaklamıştı. AB'nin yeni girişimleri, ilk kez Suriye sanayisini hedef alıyor.  AB dışişleri bakanlarının toplantısının yapıldığı Polonya'da konuşan ev sahibi ülke Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Esad, kendi ülkesinde katliam yapıyor" dedi. Sikorski, uluslararası camianın Esad'dan beklentisinin iktidarı bırakması olduğunu kaydetti. AB'nin yeni yaptırım kararları onay alırsa, Suriye'nin AB ülkelerine ham petrol ihracatı birkaç gün içinde yasaklanacak. Ancak, devam eden sözleşmelerdeki şartların 15 Kasım'a kadar yerine getirilmesi gerekecek. Ambargoların yanı sıra, AB üyesi ülkelerin yeni bir yasak getirerek, Avrupalıların bir banka da dahil olmak üzere birçok yeni Suriye şirketiyle iş yapmasını engellemesi bekleniyor. AB'nin, varlıklarını dondurduğu ve seyahat yasağı koyduğu Suriyeli isimlerin listesini de genişleteceği tahmin ediliyor. AB'li diplomatlar, yeni yaptırımların önümüzdeki hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24