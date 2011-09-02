-AB, Suriye'ye petrol ambargosuna hazırlanıyor SOPOT (A.A) - 02.09.2011 - Avrupa Birliği'nin Suriye'den petrol alımını durdurma konusunda bir anlaşmaya varması ve Beşşar Esad hükümetine baskıyı artırmak için yaptırımları genişletme kararı alması bekleniyor. Esad'ın ülkede 5 aydır devam eden protestolara karşı takındığı sert tutumdan vazgeçmesi ve yönetimi bırakmasını isteyen ABD, AB ve diğer batılı ülkeler, Suriye ile ticari ilişkileri gözden geçiriyor. AB, daha önce Avrupalıların çok sayıda Suriye kamu kurumu ve askeri bağlantısı olan firmalarla iş yapmasını yasaklamıştı. AB'nin yeni girişimleri, ilk kez Suriye sanayisini hedef alıyor. AB dışişleri bakanlarının toplantısının yapıldığı Polonya'da konuşan ev sahibi ülke Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Esad, kendi ülkesinde katliam yapıyor" dedi. Sikorski, uluslararası camianın Esad'dan beklentisinin iktidarı bırakması olduğunu kaydetti. AB'nin yeni yaptırım kararları onay alırsa, Suriye'nin AB ülkelerine ham petrol ihracatı birkaç gün içinde yasaklanacak. Ancak, devam eden sözleşmelerdeki şartların 15 Kasım'a kadar yerine getirilmesi gerekecek. Ambargoların yanı sıra, AB üyesi ülkelerin yeni bir yasak getirerek, Avrupalıların bir banka da dahil olmak üzere birçok yeni Suriye şirketiyle iş yapmasını engellemesi bekleniyor. AB'nin, varlıklarını dondurduğu ve seyahat yasağı koyduğu Suriyeli isimlerin listesini de genişleteceği tahmin ediliyor. AB'li diplomatlar, yeni yaptırımların önümüzdeki hafta uygulanmaya başlayacağını söyledi.