-AB, SURİYE'YE İLAVE YAPTIRIMLAR HAZIRLIĞINDA LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - AB dışişleri bakanları Suriye'ye yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. Lüksemburg'da toplanan AB dışişleri bakanlarının Suriye kararlarında, Devlet Bakanı Beşşar Esad ve yakınları dahil 23 kişiye uygulanan yaptırımların, halka şiddet uygulanmasından sorumlu yeni isimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi için hazırlıkların aktif şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Kararlarda, Suriye'deki olumsuz gelişmelerin komşu ülkeleri de etkilediğine işaret edilerek, insani yardım noktasında AB'nin yardıma hazır olduğu vurgulandı. Dışişleri bakanlarının aldığı kararlarda "AB, Türkiye ve diğer bölgesel ortakların insani boyut başta olmak üzere krizin farklı yönleriyle ilgili çabalarının farkındadır ve Suriye'deki duruma çözüm bulunması için onlarla birlikte çalışacaktır" denildi. Suriye yönetimini kınayan ve mevcut şiddet politikasının değişmemesi halinde ilave müeyyideler uyarısında bulunan AB, krizin sadece güvenilir, samimi ve kapsayıcı ulusal diyalog ve siyasi reformların daha fazla geciktirilmeksizin başlatılmasıyla çözülebileceğini bildirdi.