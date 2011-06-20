T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB, SURİYE'YE İLAVE YAPTIRIMLAR HAZIRLIĞINDA LÜKSEMBURG (A.A)

20 Haziran 2011 21:13

-AB, SURİYE'YE İLAVE YAPTIRIMLAR HAZIRLIĞINDA LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - AB dışişleri bakanları Suriye'ye yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. Lüksemburg'da toplanan AB dışişleri bakanlarının Suriye kararlarında, Devlet Bakanı Beşşar Esad ve yakınları dahil 23 kişiye uygulanan yaptırımların, halka şiddet uygulanmasından sorumlu yeni isimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi için hazırlıkların aktif şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Kararlarda, Suriye'deki olumsuz gelişmelerin komşu ülkeleri de etkilediğine işaret edilerek, insani yardım noktasında AB'nin yardıma hazır olduğu vurgulandı. Dışişleri bakanlarının aldığı kararlarda "AB, Türkiye ve diğer bölgesel ortakların insani boyut başta olmak üzere krizin farklı yönleriyle ilgili çabalarının farkındadır ve Suriye'deki duruma çözüm bulunması için onlarla birlikte çalışacaktır" denildi. Suriye yönetimini kınayan ve mevcut şiddet politikasının değişmemesi halinde ilave müeyyideler uyarısında bulunan AB, krizin sadece güvenilir, samimi ve kapsayıcı ulusal diyalog ve siyasi reformların daha fazla geciktirilmeksizin başlatılmasıyla çözülebileceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24