AB: Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye şu ana kadar 676 milyon 600 bin avro yardım yaptık

Avrupa Birliği (AB) 2016 yılında Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye 676 milyon 600 bin avro gönderdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde de yayımlanan çizelgede, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO) fonlarıyla yapılan insani ve uzun vadeli yardımlara kalem kalem yer verildi. Çizelgede Türkiye’ye aktarılması planlanan fonlar, üzerinde anlaşılan miktarlar ve yapılan nakdi yardımlar yer aldı. 27 Kasım itibariyle projelendirilen fon miktarı 2 milyar 239 milyon 542 bin 782 avro, tarafların ödenmesi konusunda anlaştığı fon miktarı da 1 milyar 251 milyon 615 bin 252 avro oldu. Türkiye ile AB arasındaki Mülteci Anlaşması uyarınca 2016’da 3, 2017’de 3 milyar avro daha verilmesi kararlaştırılmıştı. Erdoğan 3 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışında yaptığı konuşmada, AB’nin 179 milyon avro yardımda bulunduğunu açıklamıştı.

AB verilerine göre en büyük insani yardım kalemi Dünya Gıda Programı’nın talebi doğrultusunda Suriyeli mültecilerin yiyecek ihtiyacının karşılanması için yapılan 278 milyon 400 bin avroluk yardım oldu. Çizelgede yine Dünya Gıda Programı’nın talebiyle kamplarda yaşayan Suriyeliler için yapılan 32 milyon avroluk yardım da görülüyor.

Avrupa Birliği’nin ikinci büyük yardım kalemi UNICEF’in talebiyle Suriyeli çocukların eğitimi için verilen 33 milyon 300 bin avro oldu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin talebiyle güvenliğin sağlanması ve mülteciler için kalıcı çözüm için 28 milyon avro aktarıldığına da belgelerde yer verildi.

AB, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Türk makamları arasında direkt olarak varılan anlaşmalar sonucu yapılan yardımları da yayımladı. Buna göre, İçişleri Göç İdaresi ile IPA arasında varılan anlaşma sonucu Mülteci Anlaşması kapsamında dönüşlerin başladığı 4 Nisan 2016’dan itibaren Yunanistan’dan Türkiye’ye dönen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 12 milyon avro aktarıldı. IPA’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı anlaşma ile 90 milyon avro, Sağlık Bakanlığı’yla yaptığı anlaşma ile de 120 milyon avro yardım yapıldı.

AB’nin Suriyeli mülteciler için yaptığı yardımların tamamı şöyle:

Erdoğan “179 milyon avro geldi” demişti

Erdoğan 3 Ekim’de TBMM açılışında yaptığı konuşmada, AB’nin 179 milyon avro yardımda bulunduğunu açıklamıştı.

Erdoğan şunları söylemişti:

“İşte AB. Söylüyorum, sonra bazıları kızıyor. Söz verdiler, 3 milyar avro dediler, hâlâ bize gelen 179 milyon avro. Bize de gelmiyor ha, mültecilere geliyor. Süre bitti bitiyor. Güya 3 milyar avro daha vereceklerdi. Aaah ah… Söz veriyorlar, tutmuyorlar. Biz insani, vicdani görevimizi yerine getireceğiz.”