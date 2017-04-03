AB: Suriye Esad ile barışa kavuşamaz

Lüksemburga'da pazartesi bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilebilmesi için Beşar Esad'ın iktidardan çekilmesinin şart olduğunu' belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye iç savaşında IŞİD ile mücadeleye mutlak öncelik tanınmaması hususunda ABD'yi uyardı ve ‘diktatör' Esad'dan işlediği suçların hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

Sigmar Gabriel ‘devlet başkanının kim olacağına Suriye halkının karar vermesi gerektiğini' AB'nin defaten dile getirdiğini, ancak ‘bölgesinde ağır suçlar işlemiş olan bir diktatörden hesap sorulmamasını kabul edemeyeceklerini ve önceliğin yalnızca IŞİD ile mücadeleye verilemeyeceğini', söyledi.

AB Dışişleri Bakanlarının ortak bildirisi, Esad'ın iktidarı bırakmasını şart koşmayan Amerikan stratejisiyle aynı görüşte olunmadığını gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen hafta Beşar Esad'ın geleceği hakkında Suriyelilerin karar vermeleri gerektiğini söylemişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley de ‘ABD'nin artık Esad'dan kurtulma hedefine odaklanmadığını', açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ‘siyasi geçiş sürecinin adını hak etmesi gerektiğini' ve ‘Suriye'nin 300 bin kişinin ölmesinden, tutuklamalardan, işkenceden ve ülkenin tahrip olmasından sorumlu tuttukları Esad tarafından yönetilebileceğine bir an dahi inanmadıklarını' belirtti.

AB mülteci ve yeniden imar yardımlarına katılmaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump Ocak ayında, IŞİD'e karşı Rusya ile birlikte hareket edebileceklerini açıklamıştı. Rusya Şam rejiminin en güçlü siyasi ve askeri destekçisi konumunda. AB, Rusya, Türkiye ve İran üçlüsünün başlattığı Astana’daki Suriye görüşmelerinin Birleşmiş Milletler himayesindeki Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine zarar vermesinden endişe ediyor.

AB de Esad'ın iktidardan derhal çekilmesini talep etmeyip Şam yönetiminin demokratik seçimleri de içeren siyasi geçiş sürecinin sonunda değişmesini uygun buluyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ‘bütün Suriyelilerin kabul edebileceği her çözümün destekleyicisi olacaklarını' söyledi. AB Dışişleri Bakanları Suriye yönetiminden BM tarafından başlatılan barış görüşmelerine ‘bütün tarafları içine alan gerçek siyasi geçişle ilgili kendi planlarını getirmesini' istediler.

AB aynı zamanda siyasi geçiş sürecinin sağlam temellere kavuşturulması kaydı ile Suriye'nin yeniden imarına katkıda bulunmaya hazır olunduğunu da duyurdu.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi salı ve çarşamba günleri Brüksel'de yapılacak olan uluslararası Suriye konferansı ile ilgili olarak, ‘amaçlarının BM gözetimindeki barış görüşmelerini desteklemek olduğunu' açıkladı.

AB Suriyeli mültecilerin sığındıkları komşu ülkeler için para toplanmasını da öneriyor. Almanya'nın da organizatörlüğüyle yapılacak olan Brüksel’deki buluşmada Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bakan düzeyinde temsil edilmeyeceğine dair haberler resmen doğrulanmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, GA