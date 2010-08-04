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Dünya

AB SORUŞTURMA İSTEDİ BRÜKSEL (A.A)

04 Ağustos 2010 01:19

-AB SORUŞTURMA İSTEDİ BRÜKSEL (A.A) - 03.08.2010 - İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmadan derin endişe duyan Avrupa Birliği (AB), taraflardan gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmalarını talep etti. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptığı yazılı açıklamada, "Her iki taraf derhal, gerilimi daha da şiddetlendirmekten ya da yeni her türlü çatışmadan kaçınacak adımlar atmalıdır" dedi. Lübnan'daki BM barış gücüne (UNIFIL) tam destek veren Ashton, AB'nin bugünkü olayların "derhal ve eksiksiz soruşturulmasını" desteklediğini belirtti. Bu arada Ashton'ın sözcüsü, Gazze'ye yardım götüren gemilere İsrail'in kanlı saldırısının BM tarafından soruşturulmasını desteklediklerini bildirdi.

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