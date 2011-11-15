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Ekonomi

AB, siyasi partilerden taahhüt istedi BRÜKSEL (A.A)

15 Kasım 2011 17:07

-AB, siyasi partilerden taahhüt istedi BRÜKSEL (A.A) - 15.11.2011 - AB Komisyonu, Yunanistan'dan, yeni kredi diliminin serbest bırakılması için tüm siyasi partilerin AB ve IMF ortak programına bağlı kalacakları yönünde yazılı taahhütte bulunmalarını istedi. Ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Olli Rehn'in sözcüsü Amadeu Altafaj Tardio, ''Avro Grubu bir bütün olarak Yunanistan'dan, bu ülkedeki siyasi güçlerinden anlaşmaya (AB/IMF paketine) bağlı kalacakları yönünde açık ve net bir şekilde taahhütte bulunmalarını beklemektedir. Bu taahhüt yazılı olmalıdır, imzalı mektup şekilde olmalıdır'' dedi. AB Komisyonu Sözcüsü ''Yunanistan'da gelecek seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu ülkenin Avrupalı ortakları bu sayede ortada güçlü bir taahhüt olduğu ve tüm siyasi güçlerin kararlılıkla bunun takipçisi olacakları konusunda ikna edilmelidir. Bu taahhütün nasıl kaleme alınacağını söylemiyoruz ama her ne şekilde olursa olsun Yunanistan'ın Avrupalı ortakları ikna edilmelidir'' şeklinde konuştu. İflastan kurtulmak için aralık ortasına kadar AB ve IMF'den 8 milyar avroluk 6'ıncı kredi dilimini alması gereken Yunanistan, bu parayla 19 Şubat'ta öngörülen erken seçimlere kadar idare edebilecek.

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