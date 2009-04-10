AB sınırlarında 131 bin Türk girişimci var

FRANKFURT / Tempo24
Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerin sayısının 131 bin 500'ü bulduğu açıklandı.
Almanya'nın Essen kentinde geçtiğimiz yıl kurulan Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen ile mütevelli heyet üyelerinden, Avrupa Türk İşadamları Birliği (BTEU) Başkanı Ahmet Güler, Avrupa'daki Türk kökenli nüfus ve Türk girişimcilerle ilgili son gelişmeleri birlikte değerlendirdi. 5.2 milyon Türk ve Türk asıllı
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkede göçmen niteliğinde 4 milyon 217 bin Türk yaşadığını belirten Şen ve Güler, buna Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da yaşayan Türk kökenli azınlıkların da dahil edilmesi halinde, bu sayının 5 milyon 200 bine yaklaştığını belirttiler.
Avrupa Birliği Ülkelerinde (AB-15) Türk Girişimci Gelişimi
|Gösterge
|1997
|2002
|2007
|2008
|Girişimci Sayısı
|
62 000
|
82 300
|
102 000
108 000
|Isletme Başına
Ortalama Yatırım (€)
|
97 000
|
112 000
|
107 000
110 000
|Toplam Yatırım
Hacmi (milyar €)
|
6
|
9,2
|
10,9
10,9
|İşletme Başına
Ortalama Ciro (€)
|
415 000
|
425 000
|
445 000
445 000
|Yıllık Toplam
Ciro (milyar €)
|
25,7
|
35
|
45,4
45,4
|İşletme Başına
Çalışan Sayısı
|
4,1
|
5
|
4,6
4,6
|Toplam İstihdam
|
254 000
|
411 000
|
469 000
496 000
Kaynak: TAM 2007 - TAVAK 2009
1997 yılında AB’nin o günkü sınırları içindeki Türk girişimci sayısının da 62 bin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şen, “2008 yılında bu sayı 108 bin sınırına erişmiş bulunmaktadır. Bu ciddi bir başarıdır” dedi.
BTEU Başkanı Ahmet Güler ise AB'ne 2004 yılında üye olan 10 ülkenin de bu değerlendirmeye alınması halinde bu sayının daha da yükseldiğini hatırlattı.
Güler, “Bu ülkelerde bulunan 3 bin 500 Türk girişimcinin yanı sıra Bulgaristan’da 9 bin, Romanya’da da 11 bin Türk girişimci faaliyette. Böylece yeni üye üyelerdeki toplam 23 bin 500'lük Türk girişimci sayısını da dikkate aldığımızda şu anda AB sınırları içinde 131.500 Türk girişimcinin yer aldığı ortaya çıkmaktadır” dedi.
Ekonomik krizin Avrupa'daki Türk girişimcileri de etkilediğini açıklayan Prof. Dr. Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “2008 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan ekonomik gerileme birlik sınırları içinde yaşayan Türk girişimcileri de etkilemiştir. Buna rağmen Avrupa’daki Türk girişimcilerinin 2009 yılı başındaki tüm yatırımları 12 milyar Euro sınırına varmış bulunmaktadır. 108 bin Türk girişimcinin Avrupa’daki yıllık ciroları da 48 milyar sınırını aşmış bulunmaktadır. En önemli gelişmelerden biri de AB de Türk girişimcilerin yarattıkları istihdaın 500 bin sınırına yaklaşmak olması. Halen 496 bin 800 kişi çalıştıran Türk girişimcilerin yanında birçok genç de meslek eğitimi yapma imkanı bulabilmektedirler. Tüm bu gelişmelerin ışığında tüm AB ülkelerinde sayıları 131.500’e varan Türk girişimcileri toplam 14 milyar 465 milyon euroluk yatırım gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar.” Avrupa Birliği Ülkelerinde Türk Nüfus
|Ülke
|Toplam Türk Sayısı (Bin)
|Türk Vatandaşları (Bin)
|AB Vatandaşları (Bin)
|AB Vatandaşları Oranı (Binde)
|EU-27 AB Ülkesinde Türk Göcmenler
|Belçika
|
130
|
40
|
90
69,2
|Danimarka
|
56
|
29
|
27
48,2
|Almanya
|
2.710
|
1.760
|
950
35,1
|Fransa
|
380
|
200
|
180
47,4
|Hollanda
|
365
|
99
|
266
72,8
|Avusturya
|
233
|
110
|
123
52,8
|İsveç
|
63
|
12
|
51
80,9
|Büyük Britanya
|
150
|
70
|
80
62,5
|Diğer 19 AB-Ülkeleri
|
130
|
120
|
10
7,7
|Toplam
|
4.217
|
2.440
|
1.777
42,1
|Türk Azınlıklar
|Yunanistan
|
150
|
-
|
150
-
|Bulgaristan
|
750
|
-
|
750
-
|Romanya
|
70
|
-
|
70
-
|Toplam
|
970
|
-
|
970
-
|AB´deki Turk göçmenler ve azınlıklar
|EU-27 Toplam (1+2)
|
5.187
|
2.440
|
2.747
53
Kaynak: TAM 2007 - TAVAK 2009