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Ekonomi

AB sınırlarında 131 bin Türk girişimci var

Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerin sayısının 131 bin 500'ü bulduğu açıklandı.

10 Nisan 2009 03:00

FRANKFURT / Tempo24

Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerin sayısının 131 bin 500'ü bulduğu açıklandı.

Almanya'nın Essen kentinde geçtiğimiz yıl kurulan Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen ile mütevelli heyet üyelerinden, Avrupa Türk İşadamları Birliği (BTEU) Başkanı Ahmet Güler, Avrupa'daki Türk kökenli nüfus ve Türk girişimcilerle ilgili son gelişmeleri birlikte değerlendirdi.
 
5.2 milyon Türk ve Türk asıllı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkede göçmen niteliğinde 4 milyon 217 bin Türk yaşadığını belirten Şen ve Güler, buna Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da yaşayan Türk kökenli azınlıkların da dahil edilmesi halinde, bu sayının 5 milyon 200 bine yaklaştığını belirttiler.

Avrupa Birliği Ülkelerinde (AB-15) Türk Girişimci Gelişimi
Gösterge1997200220072008
Girişimci Sayısı
62 000
82 300
102 000
108 000
Isletme Başına
Ortalama Yatırım (€)
97 000
112 000
107 000
110 000
Toplam Yatırım
Hacmi (milyar €)
6
9,2
10,9
10,9
İşletme Başına
Ortalama Ciro (€)
415 000
425 000
445 000
445 000
Yıllık Toplam
Ciro (milyar €)
25,7
35
45,4
45,4
İşletme Başına
Çalışan Sayısı
4,1
5
4,6
4,6
Toplam İstihdam
254 000
411 000
469 000
496 000
Kaynak: TAM 2007 - TAVAK 2009


1997 yılında AB’nin o günkü sınırları içindeki Türk girişimci sayısının da 62 bin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şen, “2008 yılında bu sayı 108 bin sınırına erişmiş bulunmaktadır. Bu ciddi bir başarıdır” dedi.

BTEU Başkanı Ahmet Güler ise AB'ne 2004 yılında üye olan 10 ülkenin de bu değerlendirmeye alınması halinde bu sayının daha da yükseldiğini hatırlattı.

Güler, “Bu ülkelerde bulunan 3 bin 500 Türk girişimcinin yanı sıra Bulgaristan’da 9 bin, Romanya’da da 11 bin Türk girişimci faaliyette. Böylece yeni üye üyelerdeki toplam 23 bin 500'lük Türk girişimci sayısını da dikkate aldığımızda şu anda AB sınırları içinde 131.500 Türk girişimcinin yer aldığı ortaya çıkmaktadır” dedi.

Ekonomik krizin Avrupa'daki Türk girişimcileri de etkilediğini açıklayan Prof. Dr. Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “2008 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan ekonomik gerileme birlik sınırları içinde yaşayan Türk girişimcileri de etkilemiştir. Buna rağmen Avrupa’daki Türk girişimcilerinin 2009 yılı başındaki tüm yatırımları 12 milyar Euro sınırına varmış bulunmaktadır. 108 bin Türk girişimcinin Avrupa’daki yıllık ciroları da 48 milyar sınırını aşmış bulunmaktadır. En önemli gelişmelerden biri de AB de Türk girişimcilerin yarattıkları istihdaın 500 bin sınırına yaklaşmak olması. Halen 496 bin 800 kişi çalıştıran Türk girişimcilerin yanında birçok genç de meslek eğitimi yapma imkanı bulabilmektedirler. Tüm bu gelişmelerin ışığında tüm AB ülkelerinde sayıları 131.500’e varan Türk girişimcileri toplam 14 milyar 465 milyon euroluk yatırım gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar.”

Avrupa Birliği Ülkelerinde Türk Nüfus
Ülke Toplam Türk Sayısı (Bin) Türk Vatandaşları (Bin) AB Vatandaşları (Bin) AB Vatandaşları Oranı (Binde)
EU-27 AB Ülkesinde Türk Göcmenler
Belçika
130
40
90
69,2
Danimarka
56
29
27
48,2
Almanya
2.710
1.760
950
35,1
Fransa
380
200
180
47,4
Hollanda
365
99
266
72,8
Avusturya
233
110
123
52,8
İsveç
63
12
51
80,9
Büyük Britanya
150
70
80
62,5
Diğer 19 AB-Ülkeleri
130
120
10
7,7
Toplam
4.217
2.440
1.777
42,1
Türk Azınlıklar
Yunanistan
150
-
150
-
Bulgaristan
750
-
750
-
Romanya
70
-
70
-
Toplam
970
-
970
-
AB´deki Turk göçmenler ve azınlıklar
EU-27 Toplam (1+2)
5.187
2.440
2.747
53
Kaynak: TAM 2007 - TAVAK 2009

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