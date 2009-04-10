AB sınırlarında 131 bin Türk girişimci var

FRANKFURT / Tempo24



5.2 milyon Türk ve Türk asıllı

Gösterge 1997 2002 2007 2008 Girişimci Sayısı 62 000 82 300 102 000 108 000 Isletme Başına

Ortalama Yatırım (€) 97 000 112 000 107 000 110 000 Toplam Yatırım

Hacmi (milyar €) 6 9,2 10,9 10,9 İşletme Başına

Ortalama Ciro (€) 415 000 425 000 445 000 445 000 Yıllık Toplam

Ciro (milyar €) 25,7 35 45,4 45,4 İşletme Başına

Çalışan Sayısı 4,1 5 4,6 4,6 Toplam İstihdam 254 000 411 000 469 000 496 000 Kaynak: TAM 2007 - TAVAK 2009

Ülke Toplam Türk Sayısı (Bin) Türk Vatandaşları (Bin) AB Vatandaşları (Bin) AB Vatandaşları Oranı (Binde) EU-27 AB Ülkesinde Türk Göcmenler Belçika 130 40 90 69,2 Danimarka 56 29 27 48,2 Almanya 2.710 1.760 950 35,1 Fransa 380 200 180 47,4 Hollanda 365 99 266 72,8 Avusturya 233 110 123 52,8 İsveç 63 12 51 80,9 Büyük Britanya 150 70 80 62,5 Diğer 19 AB-Ülkeleri 130 120 10 7,7 Toplam 4.217 2.440 1.777 42,1 Türk Azınlıklar Yunanistan 150 - 150 - Bulgaristan 750 - 750 - Romanya 70 - 70 - Toplam 970 - 970 - AB´deki Turk göçmenler ve azınlıklar EU-27 Toplam (1+2) 5.187 2.440 2.747 53 Kaynak: TAM 2007 - TAVAK 2009

Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerin sayısının 131 bin 500'ü bulduğu açıklandı.Almanya'nın Essen kentinde geçtiğimiz yıl kurulan Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen ile mütevelli heyet üyelerinden, Avrupa Türk İşadamları Birliği (BTEU) Başkanı Ahmet Güler, Avrupa'daki Türk kökenli nüfus ve Türk girişimcilerle ilgili son gelişmeleri birlikte değerlendirdi.Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkede göçmen niteliğinde 4 milyon 217 bin Türk yaşadığını belirten Şen ve Güler, buna Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’da yaşayan Türk kökenli azınlıkların da dahil edilmesi halinde, bu sayının 5 milyon 200 bine yaklaştığını belirttiler.1997 yılında AB’nin o günkü sınırları içindeki Türk girişimci sayısının da 62 bin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şen, “2008 yılında bu sayı 108 bin sınırına erişmiş bulunmaktadır. Bu ciddi bir başarıdır” dedi.BTEU Başkanı Ahmet Güler ise AB'ne 2004 yılında üye olan 10 ülkenin de bu değerlendirmeye alınması halinde bu sayının daha da yükseldiğini hatırlattı.Güler, “Bu ülkelerde bulunan 3 bin 500 Türk girişimcinin yanı sıra Bulgaristan’da 9 bin, Romanya’da da 11 bin Türk girişimci faaliyette. Böylece yeni üye üyelerdeki toplam 23 bin 500'lük Türk girişimci sayısını da dikkate aldığımızda şu anda AB sınırları içinde 131.500 Türk girişimcinin yer aldığı ortaya çıkmaktadır” dedi.Ekonomik krizin Avrupa'daki Türk girişimcileri de etkilediğini açıklayan Prof. Dr. Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: “2008 yılında Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan ekonomik gerileme birlik sınırları içinde yaşayan Türk girişimcileri de etkilemiştir. Buna rağmen Avrupa’daki Türk girişimcilerinin 2009 yılı başındaki tüm yatırımları 12 milyar Euro sınırına varmış bulunmaktadır. 108 bin Türk girişimcinin Avrupa’daki yıllık ciroları da 48 milyar sınırını aşmış bulunmaktadır. En önemli gelişmelerden biri de AB de Türk girişimcilerin yarattıkları istihdaın 500 bin sınırına yaklaşmak olması. Halen 496 bin 800 kişi çalıştıran Türk girişimcilerin yanında birçok genç de meslek eğitimi yapma imkanı bulabilmektedirler. Tüm bu gelişmelerin ışığında tüm AB ülkelerinde sayıları 131.500’e varan Türk girişimcileri toplam 14 milyar 465 milyon euroluk yatırım gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar.”