AB sığınmacıları dağıtmaya başladı



Yunanistan'dan yola çıkan ilk kafile, 4'ü Suriye, 2'si Iraklı toplam 6 ailenin 30 mensubunu kapsıyor. Atina'dan Brüksel uçağına binen sığınmacılar, buradan Lüksemburg'a geçecek.

Atina'da büyük uğurlama töreni

Lüksemburg'a yollanan sığınmacılar için Atina Havaalanı'nda bir uğurlama töreni düzenlendi. Törende Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ve Lüksemburg Dişişleri Bakanı Jean Asselborn hazır bulundu.

'Türkiye'de kayıt ve kabul merkezi kurulsun'

Lüksemburg'a yollanan Suriye ve Iraklı sığınmacılara daha iyi bir gelecek arayışında başarılar dileyen Tsipras, yeniden yerleştirme programının bir başlangıç olduğunu ancak sorunu çözmediğini söyledi.

Ege'deki sığınmacı krizinin çözümünün Avrupalıların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Tsipras, Türkiye'ye ilk kayıt ve kabul merkezleri kurulması önerisini tekrarladı. Tsipras, sığınmacıların Ege'deki tehlikeli yolculuğa çıkmaksızın Türkiye'den Avrupa ülkelerine dağıtılabileceğini söyledi.

Yunan halkına teşekkür etti

AP Başkanı Martin Schulz da sığınmacıları 570 milyon nüfuslu AB'de dağıtmanın sorun olmaması gerektiğini belirtti. Schulz, yaşanan ağır mali krize rağmen Yunanların sığınmacılara sundukları yardımdan ötürü teşekkür etti.

89 sığınmacı nakledildi

Sığınmacıları yeniden yerleştirme programı eylül ayında kararlaştırılmıştı. Program, İtalya ve Yunanistan'da bulunan yaklaşık 160 bin sığınmacının Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerine naklini öngörüyor. Avrupa'ya İtalya'dan giriş yapan 19 Eritreli göçmen geçen ay İsveç'e transfer edilmişti. AB Komisyonu'nun verilerine göre yeniden yerleştirme programı kapsamında şimdiye kadar 89 sığınmacı başka ülkelere yerleştirildi.