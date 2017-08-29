AB, sığınmacılar için Nijer ve Çad'ı seçti

AB liderleri, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini engellemek ve insan kaçakçıları tarafından kullanılmalarını önlemek için Nijer ve Çad'da 'tamamıyla güvenli' sığınmacı kabul merkezi oluşturma fikrinde uzlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Elysee Sarayı'nda Afrika'dan Avrupa'ya gelen sığınmacılar konusundaki zirvede bir araya geldi.

"Askeri güçler bölgeye sevkedilebilir"

Detaylar konusunda bilgi verilmese de liderler ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 'resmi sığınmacıların' belirlenmesi ve BM'nin bu sığınmacıları insan kaçakçıları tarafından sömürülmesinler diye Nijer ve Çad'da kayıt altına almasına yönelik bir mekanizma kurulması üzerinde mutabık kaldı.

Zirve sonrasındaki basın toplantısında konuşan Macron da özellikle Sahra Altı Afrika'dan gelen sığınmacılar için geçiş güzergahında olan Nijer ve Çad'da sığınmacılar için 'tamamıyla güvenli bölgeler' kurmayı istediklerini belirtti. Bu merkezler sayesinde sığınmacı akınının önlenebileceğini savunan Macron, merkezlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yönetileceğini ve başvuruların onlar tarafından alınacağını ifade etti.

Güvenlik ve adalet alanında da bölgedeki ülkelerle iş birliği yapacaklarını bildiren Macron, özellikle Libya'ya sığınmacı göçünü engellemek için zaman zaman askeri güçlerini bölgeye sevk edebileceklerini kaydetti.

"Binlerce Afrikalı ölüyor"

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Çad Cumhurbaşkanı Deby Itno, sığınmacıların göçüne neden olan temel konunun gelişmişlik sorunu olduğuna, bunun da kaynak gereksinimini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Itno, "Yıllardır ortaklarımızdan benzer açıklamalar duyuyoruz, somut şeyler istiyoruz." ifadesini kullandı.

Macron tarafından başlatılan inisiyatifi takdir ettiklerini aktaran Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da "Binlerce Afrikalının çöllerde ve Akdeniz'de öldüğünü görmek dayanılır gibi değil." diye konuştu.

Her yıl Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacı Akdeniz'de hayatını kaybediyor.