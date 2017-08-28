AB sığınmacı anlaşmasından vazgeçmiyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Türkiye ile işbirliği konusunda şu anda bir politika değişikliğine gitme ihtiyacı hissetmediklerini" söyledi. Sözcü, Yunanistan'a gelen göçmen sayısında "geçen haftalar itibarıyla hafif bir artış olsa da" sığınmacı sayılarındaki dalgalanmaların normal olduğu görüşünü savundu.

Türk hükümeti AB ile Mart 2016'da yapılan sığınmacı anlaşması uyarınca bu tarihten sonra Yunan adalarına geçen sığınmacıları Türkiye'ye geri kabul etme yükümlülüğünü üstlenmişti. Bu nedenle Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında büyük oranda azalma saptandı.

Yüzde 97 azaldı

AB Komisyonu sözcüsü geçen yıldan bu yana "yüzde 97 oranında azalma" saptadıklarını, deniz üzerinden Yunanistan'a varmaya çalışan sığınmacıların sayısının başta hava şartları olmak üzere birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye'de darbe girişiminin ardından yaşanan toplu tutuklamalar nedeniyle AB ile Ankara arasındaki ilişkiler giderek gerilmişti. AB ülkeleri, sığınmacı anlaşması kapsamında Türkiye'ye verilen tam üyelik görüşmelerinin hızlandırılması taahhüdünü askıya almıştı. Türkiye'ye yapılan vize serbestisi ve gümrük birliğinin genişletilmesi gibi vaatler de şu ana kadar yerine getirilmedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla Yunanistan'a 2 bin 249 sığınmacı ulaştı. Bu sayı geçen aya göre 300 sığınmacı kadar bir artışa işaret etti. Ağustos ayında ise bazı günlerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış, bazı günlerde ise azalma görüldü. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 24 Ağustos'a kadar Yunanistan'a toplam 2 bin 847 sığınmacının geldiğini saptadı. 2016 yılının Ağustos ayında bu sayı 3 bin 447 olarak belirlenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA,CÖ