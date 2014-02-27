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Dünya
Deutsche Welle

AB sigaraya savaş açtı

Çürümüş dişler, kanser hücreleri ya da kararmış bir akciğer… Avrupa Birliği ülkelerinde de sigara paketlerinin üzerine şok ve korku etkisi yaratan fotoğraflar basılacak.

27 Şubat 2014 14:36


Avrupa Birliği ülkelerinde caydırıcı olması amacıyla sigara paketlerinin üzerine uyarı fotoğrafları basılmasını öngören düzenleme Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi. Yeni yasal düzenlemenin en geç 2017'ye kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, uyarıcı bilgiler ön ve arka tarafı dahil sigara paketlerinin yüzde 65'ini kaplayacak. Düzenlemeye sigaranın yanı sıra puro ve sigarillo gibi tüm tütün ürünleri dahil.

Avrupa Birliği'nde sigara üretimine de yeni kurallar geliyor. Kansere yol açan, genetik değişikliğe yol açan veya üreme sistemini olumsuz etkileyen katkı maddelerinin tütün ürünlerinde kullanılması yasaklanıyor.

Gençlerin sigaraya başlamasını kolaylaştıran ve tütünün acı tadını yumuşatan aromalar da tütün ürünlerinde kullanılamayacak. Ayrıca "slim" adı verilen ince sigaraların satışına da yasak geliyor.

E-sigaraların satışı da kurallara bağlanıyor. Bu sigaralar, ya ilaç statüsünde eczanelerde ya da tüketici ürünü olarak tütün dikkanlarında satılabilecek. Ancak tütün dükkanları, bir milimetresinde 20 miligramdan fazla nikotin içeren e-sigaraların satışını yapamayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa BirliğiBirliğiAvrupa ParlamentosuDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/DW/HS/EC

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