AB: Sedat Selim Ay'ın terfisini rapora yansıtacağız

Avrupa Birliği (AB), Sedat Selim Ay’ın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na terfi ettirilmesini izlemeye aldı. AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle “Türkiye’nin işkence konusundaki yaklaşımını dikkatle izlediklerini” bildirdi. Füle’nin sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada Ay’ın atanmasına ilişkin gelişmelerin İlerleme Raporu’nda yer alacağı belirtildi.

Taraf’ın Füle’ye yönelttiği “Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasını insan hakları ve demokrasi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz”, şeklindeki soruyu sözcüsü Peter Stano yanıtladı. Stano yanıtında şu ifadelere yer verdi: “Avrupa Komisyonu, Türkiye’de temel haklara ne kadar saygı gösterildiğini büyük bir dikkatle izliyor, buna işkence ve kötü muameleyle mücadele konusundaki yaklaşım da dahil. Türkiye’de suçların cezasız kalmasıyla mücadeleye ilişkin tüm bu son gelişmeleri ekimdeki İlerleme Raporu’nda yazacağız.”