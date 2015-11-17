AB savunma bakanlarının gündemi IŞİD



Avrupa Birliği savunma bakanları bugün Brüksel'de sırayla temaslarda bulunacak. Dört gün önce Paris'i kana bulayan saldırılar aydınlatılmaya çalışılırken, bakanların görüşecekleri konular arasında IŞİD'e karşı nasıl mücadele edileceği listenin başında yer alıyor.

Birçok AB üyesi ülke halihazırda IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan, Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenleyen koalisyonda yer alıyor. Bugünkü görüşmede, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Avrupa'nın korunmasına yönelik eylem planı da yer alıyor. Eylem planıyla, üye ülkelerin savunma sanayileri ve orduların gelecekteki ihtiyaçları üzerine bilgilendirileceği belirtildi.

Bakanların aynı zamanda, AB'nin Akdeniz'de insan tacirlerine yönelik operasyonunu ve AB'nin Afrika'daki danışma misyonunu da gündeme aldıkları bildiriliyor. AB savunma bakanları toplantısına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.