AB savunma bakanları Ukrayna'yı görüşüyor

Avrupa güvenlik ve savunma politikalarının görüşüleceği toplantıya NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de katılıyor.

Ukrayna'daki gelişmeler özellikle AB üyesi Doğu Avrupa ülkelerinde kaygıyla izleniyor.

Lüksemburg'da dün bir araya gelen AB dışişleri bakanları Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme, Ukrayna'ya ise mali yardım kararı almıştı.

Orta Afrika misyonu da görüşülecek

Toplantıda, AB'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yollamayı kararlaştırdığı misyon da gözden geçirilecek.

AB uzmanları, misyonun toplam mevcudun 850 olmasının kararlaştırıldığını, ancak hâlâ yaklaşık 150 askerin eksik olduğunu belirtiyorlar.

Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarında Afrika Birliği'nden yaklaşık 6 bin, Fransa'dan 2 bin asker bulunuyor, ancak ülkedeki şiddet olayları durmuş değil.