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Dünya

"AB, Şam'a yeni yaptırımları yanlışlıkla 4 gün erken açıkladı"

AB'nin açıkladığı yeni yaptırımlar "kimyasal silah üretimine iştirak ettiği ve sivillere karşı kullanımına katıldığı" iddia edilen 4 kişiyi kapsıyor

17 Mart 2018 05:03

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi’nin Suriye’ye karşı yeni yaptırımların yürürlüğe konduğunu ilan edilmesi gereken tarihten 4 gün önce ilan ettiğini öne sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Konaşenkov, AB Bakanlar Konseyi'nin internet sitesinde dün "Sivillere karşı kimyasal saldırılar nedeniyle Suriye'ye karşı yeni yaptırımlar" ile ilgili yayımlandığını söyleyerek, "Üstelik açıklamanın tarihi 15 Mart değil, Brüksel'de AB dışişleri bakanları görüşmesinin yapılacağı 19 Mart olarak verildi" dedi.

Anlaşmaya uygun olarak yaptırımlar, "kimyasal silah üretimine iştirak ettiği ve sivillere karşı kullanımına katıldığı" iddia edilen 4 kişiyi kapsıyor.

"Utanç içinde kaldırdılar"

Konaşenkov, "AB Bakanlar Konseyi yetkilileri elbette bu açıklamayı daha sonra büyük bir utanç içinde kaldırdı. Şimdi ise AB dışişleri bakanlarının 19 Mart görüşmesi sırasında nasıl oy kullanacağı anlaşılmıyor" dedi.

Bu arada Rus, Batı ve Arap medya temsilcilerinin, Doğu Guta'daki Hammuriya yerleşiminden çıkan sivillere sabah saatlerine kimyasal saldırının olup olmadığını sorduğunu aktaran Konaşenkov, "Bu yönde bir şeyler duyduğunu söyleyen tek bir Hammuriya sakinin tespit edilmediğini söylemeye gerek var mı?" dedi.

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