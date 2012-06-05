AB, Rusya'yı Şam'a karşı tavır alması için ikna edemedi

AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Şam yönetimine karşı daha sert bir tutum izlemesi için ikna edemedi. St. Petersburg’daki AB - Rusya zirvesinde görüş ayrılıkları aşılamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu ağırladı. St. Petersburg’da yapılan zirvede Rusya ile AB, Suriye’ye karşı ortak tutum sergilenmesi konusunda uzlaşamadı.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, iki tarafın hala farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti. Herman Van Rompuy, Rusya ile AB'nin Suriye'de iç savaş çıkmadan ülkede şiddete son verilmesi konusunda ise hemfikir olduklarını dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Van Rompuy, zirve sonunda yaptığı açıklamada Suriye’deki durumun korkunç olduğunu söyledi ve Beşar Esad yönetiminin her türlü şiddete son verip, Annan Planı’nı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Suriye krizine değinmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise basın toplatısında Suriye’ye dair açıklama yapmaktan kaçındı.

Moskova bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi’nde Esad rejimine karşı planlanan tüm yaptırımları engelledi. Geçtiğimiz hafta Paris ve Berlin’i ziyaret eden Putin’i, Fransa Cumhurbaşkanı Holland ile Almanya Başbakanı Merkel de ikna edemedi.

Diğer yandan Putin, zirvenin bir diğer konusu olan ekonomik kriz ile mücadelede AB’nin gösterdiği çabayı övdü. Putin Euro Bölgesi’ndeki meslektaşlarının güçlükleri yenmesini umduklarını dile getirdi, AB’nin mücadelede izlediği politikanın profesyonel ve cesur olduğunu belirtti.