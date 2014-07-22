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Dünya

AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, oybirliğiyle kabul ettiği bir kararla enkaz bölgesine uluslararası erişim sağlanmasını talep etmişti

22 Temmuz 2014 18:32

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna üzerinde düşürülen Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının iki "kara kutusunu" Malezyalı uzmanlara teslim ederken, AB dışişleri bakanları Rusya'ya yeni yaptırımlar için bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

Perşembe günü Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Doğu Ukrayna'da düşürülen uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

Bazı Batılı ülkeler, uçağın Rusya'nın isyancılara verdiği bir füzeyle düşürüldüğünü dair güçlü kanıtlar olduğunu söylüyor.

 

Fakat Rusya, Ukrayna ordusunu suçluyor.

 

AB dışişleri bakanlarının zirvede, yaptırım uygulanan Rus yetkililerinin sayısını artırması bekleniyor.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Doğu Ukrayna'daki çatışmaların ardından bazı Rus yetkililere yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Uzmanlar, kara kutulardan olayın tam zamanı, uçağın vurulduğu andaki irtifası ve yeri hakkında bilgi alınacağını söylüyor.

 

'Kara kutular iyi durumda'

 

Kara kutuların kokpitteki konuşmaları kaydeden cihazı da içermesi ve bunun uçağın düşme nedenine ışık tutacak bilgiler içermesi umuluyor.

Donetsk'te kara kutuları teslim alan Malezyalı uzmanlar, cihazların iyi durumda olduğunu açıkladı.

Kara kutular, Doğu Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların komutanı ve "Donetsk Halk Cumhuriyeti Başbakanı" Aleksander Boroday ile Malezya Başbakanı Necip Rezak arasındaki görüşmeden sonra teslim edildi.

 

Cesetler, Hollanda'ya götürülecek

 

Uçaktaki yolcuların cesetleri, soğutuculu bir trenle, Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgenin dışında yer alan Harkov'a getirildi. Uçakların teşhis için buradan Hollanda'ya götürülmesi bekleniyor.

Uçaktaki yolcuların 193'ü Hollandalıydı. 

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