AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar için 'olağanüstü' toplanıyor



AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna'da Moskova yanlısı ayrılıkçıların liman kenti Mariupol'a saldırısı ve tırmanan çatışmaları görüşmek üzere bakanların Brüksel'de toplanmalarını istemişti. Mariupol'da hafta sonu meydana gelen çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Mogherini, Ukrayna'nın doğusunda silahlı çatışmaların şiddetlenmesinin "AB ve Rusya arasındaki ilişkileri kaçınılmaz olarak daha da kötüleştireceği" uyarısını yapmıştı.

Yeni Yunan hükümetinin tavrı

AB dışişleri bakanları salı günü yaptığı açıklamada, Mariupol saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Aleksis Tsipras başkanlığındaki yeni Yunan hükümeti ise resmi bir açıklamayla Rusya açıklamasındaki imzasını geri çektiğini açıklamıştı.

Yunanistan'ın tavrı yeni yaptırım hazırlıklarını zora soktu. AB, Ukrayna krizinin sorumlusu olarak gördüğü yetkililer hakkında seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını ve daha önce Kırım'ın ilhakı nedeniyle alınan yaptırım kararlarının süresinin uzatılmasını planlıyordu.