AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı



AB liderlerinin dün başlayan zirvesinin bugünkü oturumunda 28 AB üyesi ülkenin temsilcisi Rusya'ya ekonomik yaptırımların devamı yönünde karar aldı.

AB, Rusya'da iş yapan birlik ülkelerine bağlı firmaların milyarlık kayıplarına rağmen Rusya'ya ekonomik yaptırımları geçen yaz 31 Aralık 2015'e kadar uzatmıştı. Ancak aynı zamanda Rusya'ya uygulanan ticaret ve yatırım sınırlamalarının Rusya ile Ukrayna arasında varılan Minsk Barış Anlaşması hükümlerinin tam olarak yerine getirilmesi şartıyla kaldırılacağı kararı da alınmıştı. Hükümlerin hâlâ tam olarak yerine getirilmediğine dikkat çekiliyor.

Seehofer: Yaptırımlar gözden geçirilmeli

Bavyera'da örgütlü Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri Horst Seehofer, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasını sorguladığını belirtti. Aynı zamanda Bavyera Eyaleti Başbakanı olan Seehofer, “Bizim için durumun yeniden gözden geçirilmesi zamanı gelmiştir. Rusya dünyadaki çeşitli kriz bölgeleri nedeniyle önemli bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Hristiyan Sosyal Birlik lideri Seehofer'in 4 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da biraraya gelmesi bekleniyor. Seehofer bu buluşmada mülteciler, mültecilerin ülkelerinden kaçış nedenleri ile mücadele, dünyanın çeşitli bölgelerindeki güvenlik durumu ve Ukrayna anlaşmazlığı çerçevesinde yaptırımlar konusunu da ele almak istediklerini açıkladı.