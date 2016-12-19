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Dünya
Deutsche Welle

AB Rusya'ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği'nin iki yılı aşkın süredir Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar altı ay daha uzatıldı.

19 Aralık 2016 23:38

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, geçen hafta AB liderler zirvesinde kararlaştırıldığı üzere, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süresini altı ay uzattı. Brüksel'deki liderler zirvesinde AB devlet ve hükümet başkanları, Ukrayna'daki barış sürecinde gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle Rusya'ya 31 Temmuz 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere cezai önlemler uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Avrupa Birliği'nin, Ukrayna krizinin patlak verdiği 2014 yılında uygulamaya koyduğu yaptırımlar, Avrupalı şirketlerin uğradığı milyarlarca euroluk maddi kayba rağmen yazın alınan kararla 31 Ocak 2017'ye kadar uzatılmıştı. Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları kapsıyor.

AB, yaptırımlar yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı oluşturarak, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler üzerindeki nüfuzunu daha güçlü bir şekilde kullanmasını sağlamayı hedefliyor. Birlik, yaptırımların kaldırılmasını Ukrayna'da barış için imzalanan Minsk Anlaşması'nın uygulanmasında sağlanacak ilerlemelere bağlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa / ET, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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