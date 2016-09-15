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Dünya
Deutsche Welle

AB Rusya'ya yaptırımları uzattı

AB, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan ilave yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı. Yaptırım listesinde 146 kişi yer alıyor. AB Konseyi, yaptırımlara yol açan koşullarda değişiklik olmadığını açıkladı.

15 Eylül 2016 22:38


AB Konseyi'nden verilen bilgiye göre, Ukrayna krizi nedeniyle Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırımlar 15 Mart 2017 tarihine kadar uzatıldı. AB Konseyi, geçen hafta alınan kararın üye ülkelerce de onaylandığını bildirdi.

146 kişilik yaptırım listesi

Mal varlığı dondurulması ve vize kısıtlamasını öngören yaptırım listesinde toplam 146 kişi yer alıyor. Ayrıca Ukrayna krizinde olumsuz rol oynadıkları gerekçesiyle toplam 37 kuruluş ve organizasyona yönelik mal varlığı dondurulması uygulamasının da devam etmesi kararlaştırıldı.

AB Konseyi: Değişen bir şey yok

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "yaptırımlara yol açan koşulların değişmediğinin saptandığı" vurgulandı. AB, yaptırımların kaldırılmasını, Minsk II olarak bilinen mutabakatın öngördüğü tüm kararların hayata geçirilmesi şartına bağlıyor.

Ekonomik yaptırımlara devam

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları temmuz ayında uzatma kararı almıştı. 2017 Ocak ayına kadar uzatılan ekonomik yaptırımlar paketi öncelikle Rus devlet bankaları ile petrol ve doğalgaz endüstrisini hedef alıyor. Savunma sanayii ürünlerinin ithalat ve ihracatı da kısıtlanıyor.

Kırım'la ilgili yasaklar

AB, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ve ilhak sonrası kurulan hükümete de bir yaptırım paketi uyguluyor. Bu kapsamda Kırım'la ithalat ve ihracat faaliyetleri ile yatırımlara kısıtlama getiriliyor. Avrupalı şirketlere bağlı kruvaziyer gemilerin Kırım limanlarına uğramasına izin verilmiyor. AB, söz konusu paketi de haziran ayında uzatmış, yaptırımların 2017 ortasına kadar sürmesini kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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