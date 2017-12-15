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Dünya

AB, Rusya’ya uygulanan yaptırımları uzattı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Aralık (DHA) - Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri liderlerinin 14 Aralık’ta düzenlenen toplantıda Rusya’ya uygulanan ve süresi Ocak 2018’de sona eren ekonomik yaptırımların uzatılmasına ilişk

15 Aralık 2017 12:57

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Aralık (DHA) - Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri liderlerinin 14 Aralık’ta düzenlenen toplantıda Rusya’ya uygulanan ve süresi Ocak 2018’de sona eren ekonomik yaptırımların uzatılmasına ilişkin siyasi kararı aldıklarını duyurdu. 
Tusk sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılmasına oy birliği ile karar verdi” dedi.
Artık AB Konseyi’nin yaptırımları onaylaması gerekiyor. Bu kararın ise önümüzdeki hafta alınması bekleniyor.

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