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Dünya

AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı

Rusya’ya yönelik AB’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Rusya Minsk yükümlülüklerini yerine getirene kadar devam edecek

22 Haziran 2015 15:34

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Lüksemburg’da aldıkları karar ile Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları Ocak 2016'ya kadar uzattı. Bloomberg’in haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond’in, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Minsk yükümlülüklerini yerine getirene kadar sürecek. Yaptırımlar dolayısıyla bir altı ay daha devam edecek” dedi.

Rusya Minsk anlaşmasını Şubat ayında kabul etmişti. Minsk, Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna hükümeti arasındaki ateşkesin pekiştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

 

İnsan kaçakçılarına operasyon

 

Reuters’ten edinilen bilgiye göre, Lüksemburg'da yapılan toplantı hakkında bilgi veren bir AB yetkilisi, bakanların deniz yoluyla Libya'dan Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapan şebekelerle mücadele için askeri operasyon başlatmaya da karar verdiklerini belirtti.

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