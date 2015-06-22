AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları 6 ay uzattı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Lüksemburg’da aldıkları karar ile Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları Ocak 2016'ya kadar uzattı. Bloomberg’in haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond’in, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Minsk yükümlülüklerini yerine getirene kadar sürecek. Yaptırımlar dolayısıyla bir altı ay daha devam edecek” dedi.

Rusya Minsk anlaşmasını Şubat ayında kabul etmişti. Minsk, Doğu Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna hükümeti arasındaki ateşkesin pekiştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

İnsan kaçakçılarına operasyon

Reuters’ten edinilen bilgiye göre, Lüksemburg'da yapılan toplantı hakkında bilgi veren bir AB yetkilisi, bakanların deniz yoluyla Libya'dan Avrupa'ya insan kaçakçılığı yapan şebekelerle mücadele için askeri operasyon başlatmaya da karar verdiklerini belirtti.