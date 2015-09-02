AB, Rusya'ya uyguladığı 'kara liste'yi 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve doğu Ukrayna’dan 37 kurum ve 151 ismin yer aldığı "kara listeye" uyguladığı yaptırımları 15 Mart’a kadar uzattı.

TASS’a açıklamada bulunan Avrupa diplomatik kaynağı, "AB daimi temsilciler komitesi sınırlayıcı tedbirlerin 6 ay süre ile uzatılmasına karar verdi" dedi.



Rus politikacı, iş adamı ve diplomatların yer aldığı kara listeye yönelik yaptırımlarla ilgili süre 15 Eylül’de sona eriyordu. Brüksel, Ukrayna krizinde etkileri olduğu gerekçesi ile bazı kurum ve isimlerin AB’ye girişlerini engellerken, mal varlıklarını da dondurmuştu.



Rusya’ya yönelik kara liste süresinin uzatılması ile ilgili karar AB resmi gazetesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Listede Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Lugansk’tan askeri ve siyasi kurumlar da yer alıyor. Yaptırım çerçevesinde Avrupalı iş adamlarının kara listede yer alan kurum ve isimlerle irtibatlarına izin verilmiyor.



Moskova, Ukrayna krizi nedeni ile uygulanan yaptırımların ters yönde etki edeceğini savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada yaptırımlar yolu ile sürdürülen çatışmanın bir çıkmaz sokak olduğunu ifade etti.



Rusya’ya bir kötü haber de ABD’den geldi. İran, Çin ve Suriye ile olan silah ticareti ilişkilerinin Amerikan yasalarına aykırı olduğu gerekçesi ile Rus devletine ait silah ihracatı şirketi ‘Rosoboronexport’, uçak üretim şirketi “MIG”, askeri sanayi kuruluşu “NPO” ve “KATOD”u yaptırım listesine aldı.