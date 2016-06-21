AB Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını uzatıyor



AB, Rusya'ya iki yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları altı ay daha uzatıyor. AB büyükelçilerinin aldığı karara göre, yaptırımlar Ocak 2017'ye kadar devam edecek. Büyükelçilerin kararının yakında onaylanması bekleniyor.

AB, 2014 yılının ortalarında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemesi üzerine Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı.

Minsk Anlaşması uygulanmıyor

Avrupalılar yaptırımların gevşetilmesi için Ukrayna'da barışın tesis edilmesi amacıyla imzalanan Minsk Anlaşması'nın tam olarak hayata geçirilmesini istiyor. Ancak anlaşmanın bir parçası olan ateşkes Ukrayna'nın doğusunda sık sık ihlal ediliyor. Ayrıca ayrılıkçı güçlerin denetimindeki bölgelerde seçim ortamı da henüz sağlanamadı.

AB büyükelçilerinin aldığı kararın Birlik ülkeleri tarafından AB Konseyi düzeyinde cuma günü onaylanması gerekiyor.

İki taraflı mali kayıp

AB'nin ekonomik yaptırımları, Rusya'nın özellikle devlet bankaları, silah satışı ve enerji sektörünü hedef alıyor. Rusya ise buna karşılık olarak AB'den gıda maddelerinin ülkeye girişine ambargo koymuştu.

Yaptırımların her iki taraf için milyarlar tutarında zarara yol açtığına dikkat çekiliyor.

AB ülkeleri farklı görüşte

Rusya ekonomisinin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesine yol açan yaptırımlar konusu AB içinde yoğun tartışılıyor. İngiltere ve Polonya, Moskova'ya karşı sert tavır alınması gerektiğini bildirirken, Macaristan, Slovakya ve İtalya Rusya ile diyalogdan yana. Alman hükümetinin koalisyon ortakları Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti de bu konuda farklı görüşte.