AB, Rusya'ya 1 hafta süre tanıdı

Rus askerlerinin Ukrayna'ya girdiği haberlerinin ardından, dün akşam Brüksel'de toplanan AB ülkeleri liderleri Rusya'ya Ukrayna'daki geri çekilmesi için bir hafta süre tanıdı. Liderler aksi durumda yeni yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy birliğin acil bir şekilde daha geniş yaptırımlar üzerinde çalıştığını söyledi. "Herkes çabuk hareket etmemiz gerektiğinin tam anlamıyla farkında" diyen Rompuy, yeni yaptırımların ne olacağını açıklamadı ancak önerilerin bir hafta içinde hazır olacağını söyledi.

NATO geçtiğimiz günlerde 1000 Rus askerinin Ukrayna'ya girdiğini söylemiş, uydu fotoğrafları yayınlayarak askerlerin Rusya yanlısı ayrılılıkçılara yardım ettiklerini söylemişti.

Toplantıdan önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso iki ülke arasındaki sorunun büyümesi halinde "dönüşü olmayan noktaya - savaşa varılabileceğini" söylemişti.

Poroşenko, Ukrayna topraklarında binlerce yabancı asker ve yüzlerce Rus tankı olduğunu söylerken, Rusya iddiaları reddediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yaptırımlar uygulanacağını söylerken, krizin askeri bir çözümü olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande da "Savaş çıkana kadar durumun kötüleşmesine izin mi vereceğiz? Çünkü bugün bu riskle karşı karşıyayız. Kaybedecek zaman yok" dedi.

Bu arada ABD de AB'nin kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

AB ve ABD onlarca Rus yetkiliye, ayrılıkçı güçlerin komutanlarına ve Ukrayna'nın egemenliğine zarar vermekle suçlanan Rus şirketlerine karşı yaptırım uyguluyor. AB geçen ay sonu da Rusya'da bazı önemli ekonomik sektörlere yönelik yaptırımlarını açıklamış, Rusya da bu karara gıda ithalatını yasaklayarak yanıt vermişti.

AB liderlerinden önce birlik üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları İtalya'nın Milano kentinde bir araya gelmişti.

Bakanlar, Rus güçlerinin "Ukrayna'daki saldırganlıklarını derin bir kaygıyla izlediklerini" bildirmişti.

Rusya Mart ayında Ukrayna'ya ait olan Kırım'ı ilhak etmiş, Batılı ülkeler bu kararı tanımamıştı.

Bölgede son olarak hükümet güçleri ayrılıkçıların baskısı sonucu iki kasabadan çekiliyor.

Bu kasabalar, Luhansk kenti ve Rusya sınırı arasındaki stratejik önemi yüksek Novosvitlivsk ve Donetsk kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ilovaysk.

Ukrayna ordusunun daha güneydeki liman kenti Mariupol'daki mevzilerini ise güçlendirdiği bildiriliyor.