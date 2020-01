AB: Rusya ile Türkiye arasında savaş çıkabilir

AB yetkilisi Federica Mogherini, Suriye'deki durmun "Vekaleten savaştan daha büyük bir şey haline dönüşme riski" olduğunu belirterek, "Hep aralarında savaş olacağını düşündüğümüz aktörlerden farklı aktörler arasında sıcak savaş riskiyle karşı karşıyayız. Mutlaka Rusya ile ABD arasında olacak değil, Rusya ile Türkiye arasında olabilir" dedi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre Mogherini, PKK'yı "terör örgütü" olarak gördüklerini vurgulayarak, “AB’nin pozisyonu son derece açık. Bunu Ankara’da da dile getirdim. AB mümkün olan her yolla her terör eylemini kınıyor ve PKK’yı bir terör örgütü olarak görüyor. Diğer yandan terör eylemlerini kınama konusunda birleşmiş olduğumuz kadar Türkiye’deki Kürt sorununu çözme yolunun bir barış sürecinden geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Çözüm sürecini birkaç yıl önce mevcut hükümetin başlattığını hatırlatan Mogherini, “Yolun bu olduğuna inanmayı sürdürüyoruz ve bunu hem Türk yetkililere hem de Kürtlere söyledik” diye konuştu.

Mogherini, “AB, ister Türkiye’de olsun ister Irak ve Suriye’de olsun Kürtler için herhangi bir ayrılıkçı gündemi desteklemiyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte “haklara hem Kürtler tarafından saygı gösterilmesi hem de Kürtlerin haklarına saygı gösterilmesi” gereği üzerinde duran Mogherini, “Bölgede bir sorun değilmiş gibi yaklaşmak imkânsız. Bu bir sorun ve makul, haklara ve uluslararası hukuka saygı gösterilen bir şekilde yaklaşılmadığı sürece ciddiyetle üstesinden gelinemez. Üstesinden gelinmesi en zor sorunlardan biri” dedi.

AFET üyesi parlamenterlerin Rusya-Türkiye gerilimi konusundaki bir sorusunu da yanıtlayan Mogherini, Suriye’nin farklı bir vekâleten savaş sahnesi olmasını engellemek için gerginlikleri mümkün olduğu kadar düşürüp kontrol altında tutmak gerektiğini söyledi.

Suriye’ye atıfta bulunurken genelde bölgesel aktörlerin vekâleten savaş yürütmesinden bahsedildiğinin altını çizen Mogherini, “Vekaleten savaştan daha büyük bir şey haline dönüşme riski var” dedi.

Mogherini, “Soğuk Savaş olacağını düşünmüyorum. Hep aralarında savaş olacağını düşündüğümüz aktörlerden farklı aktörler arasında sıcak savaş riskiyle karşı karşıyayız. Mutlaka Rusya ile ABD arasında olacak değil, Rusya ile Türkiye arasında olabilir” ifadelerini kullandı.