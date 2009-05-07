AB Romanya’ya 5 milyar krediyi onayladı

Avrupa Birliği küresel kriz nedeniyle ödemeler dengesinde sorun yaşayan Romanya'ya 7 yıl vadeli 5 milyar Euro krediyi onayladı.



Romanya, AB'den gelecek 5 milyar avro yanında Uluslarası Para Fonu'ndan (IMF) 12,95 milyar avro, Dünya Bankası'ndan 1 milyar avro ve Avrupa Yatırım Bankası'yla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ortaklaşa 1 milyar avro kredi kullanarak toplam 20 milyar avroluk finansman sağlamıştı.



Küresel krizde Macaristan ve Letonya'nın ardından IMF'yle anlaşma imzalayan 3'üncü AB üyesi olan Romanya'nın bu yıl yüzde 4 küçüleceği ve 2010'da sıfır büyüme gerçekleştireceği tahmin ediliyor.



AB, küresel krizde zora giren Orta ve Doğu Avrupalı üyeleri için ayırdığı 25 milyar avroyu, kötümser senaryolara hazırlık için geçen ay 50 milyar avroya yükseltmişti. Kriz paketinden bugüne dek Macaristan'a 6,5 milyar avro ve Letonya'ya 3,1 milyar avro ödeyen AB, Romanya'ya ayırdığı 5 milyar avroyla birlikte zor durumdaki üyelerine toplam 14,6 milyar avro kaynak sağlamış olacak.

