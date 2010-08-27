AB Romanlara el atıyor

T24 - Fransa’nın yüzlerce Roman’ı sınır dışı etmesi, AB gündeminin üst sıralarına oturdu. Avrupa Parlamentosu gelecek oturumunda konuyu ele alacağını açıklarken, AB Komisyonu da gelecek hafta konuyu incelemeye hazırlanıyor.



AB Komisyonu'nun Adalet ve Temel Haklardan sorumlu üyesi Viviane Reding, Fransa’da olanları endişeyle izliyor. Romanlar konusunda Paris yönetiminin tavrını ve Romanlar hakkında son günlerde diğer AB üyesi ülkelerde dile getirilen görüşleri kaygıyla takip ettiğini bildiren Reding, kısa bir süre içinde konuyla ilgili hukuki ve siyasi bir değerlendirme sunacağını açıkladı. AB Komisyonu üyesinin sözcüsü Matthew Newman da, Romanların anavatanları Romanya’ya geri gönderilmesinin eleştirilip eleştirilmeyeceği konusunda o tarihe kadar herhangi bir şey söyleyemeyeceklerini ifade etti ve „Bu çok çok karmaşık ve çok geniş kapsamlı bir konu ve bir değerlendirme için zaman gerekiyor.” ifadesini kullandı.





AB'nin en büyük azınlığı



10 ila 12 milyon insanın söz konusu olduğunu belirten sözcü Newman, bunun Avrupa’daki en büyük azınlık olduğuna dikkat çekti. Romanlar, diğer azınlıklardan da çok ayrımcılığa maruz kalıyor ve yoksulluk ve işsizlikle mücadele ediyor. AB Komisyonu'nun Adalet ve Temel Haklardan sorumlu üyesinin sözcüsü Matthew Newman, Reding’ín Fransa’ya yerleşme özgürlüğü, ayrımcılıkla mücadele ve temel haklar konusunda Avrupa’nın kurallarını hatırlattığını belirtti. Newman, „Kamu düzeninin korunmasında sorumluluğun üye ülkelerde olduğunu bilsek de, Bayan Reding, alınan tüm önlemlerin AB hukukuna uyması gerektiğini vurguladı.” şeklinde konuştu.





AB Komisyonu sınır dışı uygulamasını inceliyor



Ve şimdi AB Komisyonu, Fransa hükümetinin sınır dışı politikasının ne kadar hukuki olduğunu inceliyor. Reding, kimsenin sadece Roman olduğu için sınır dışı edilemeyeceğini kaydetti. AB’ye üye bir ülkeden gelen Romanlar, tüm AB vatandaşları gibi, istedikleri ülkeye yerleşme özgürlüğüne sahipler. Sınır dışı, sadece, bir kişi kamu düzenini tehlikeye attığı veya yeterli geliri olmadığı için sosyal güvenlik sistemine yük olduğu takdirde mümkün ve bunun da her vakada ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor.





Fransa, Romanya'dan daha iyi entegrasyon istiyor



Fransa’nın AB İşleri Bakanı Pierre Lellouche, dün Paris’te Rumen hükümet temsilcileri ile bir araya gelerek, Romanların Romanya’da daha iyi entegre edilmesini talep etti. Bükreş yönetiminin somut hedefli planlar sunmasını talep eden Lellouche, hangi bölgede, kaç okulun, kaç evin bu planın içinde olduğunun görülebilmesini istedi. Romanya’da Romanların Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Müsteşarı Valentin Mocanu da, Romanların topluma sosyal katılımı için ellerinde düzenli bir prosedürün bulunmadığını itiraf etti. İki ülke de Romanların entegrasyonu için AB’den gelen teşvikin arttırılmasını talep etmeye karar verdi.





Paris'te tartışmalı konferans hazırlığı



Bu arada Fransa, Romanların ülkeye göçünün kısıtlanması amacıyla, müttefik arayışında ve belli bazı ülkelerin içişleri bakanlarını Eylül ayı başında Paris’te yapılacak bir konferansa davet etti. Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Doğu Avrupalı AB üyeleri ve AB Komisyonu bu konferansa davetli değil. AB Komisyonu'nun Adalet ve Temel Haklardan sorumlu üyesi Viviane Reding ise, bunu yoğun bir şekilde eleştirerek, Fransa’nın bu konuda tüm üye ülkeler ile diyalog arayışına girmesini talep etti.





