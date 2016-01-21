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AB: PKK Türkiye'ye karşı saldırılarını durdurmalı, özerklikten vazgeçmeli

"Çözüm sürecinin acilen yeniden ele alınmalı"

21 Ocak 2016 16:58

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, PKK'nın saldırılarının sona ermesi gerektiğini söyledi.

Hahn, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Güneydoğu'daki Durum" başlıklı oturumda konuştu.

PKK'nın 2002'den bu yana AB'nin yaptırım listesinde olduğunun altını çizen Hahn, örgütün 2015'te alınan kararla hâlâ aynı listede yer almaya devam ettiğini ve gelecekte de yer almaya devam edeceğini dile getirdi.

Hahn, "PKK Türkiye'ye karşı saldırılarını durdurmalı, güneydoğudaki bölgelerde özerklik ilan etmekten vazgeçmeli" ifadelerini kullanırken, PKK tehdidini çok ciddiye aldıklarına da vurgu yaptı.

Bu yaşananlar nedeniyle "barış sürecinin ve diyaloğun sekteye uğramaması gerektiğini" dile getiren Hahn, Türkiye'nin kendini savunma hakkını kullanırken demokratik kazanımlara dikkat etmesinin önemini ifade etti.

Hahn, "çözüm sürecinin acilen yeniden ele alınması ve son iki yılda kaydedilen ilerlemenin zarar görmemesi" çağrısında bulunarak, "Çözüm süreci, onlarca cana mal olan sorunun en iyi çözümü" yorumunda bulundu.

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