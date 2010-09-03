AB piyasaları denetleyecek

T24- ABD merkezli küresel finansal krizde birçok bankası iflas eden Avrupa Birliği, 3 denetim kuruluşuyla piyasaları yakından izleyecek.



AB Komisyonu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında sağlanan anlaşmayla kurulacak denetim birimleri bankaları, sigorta ve emeklilik şirketlerini ve mali hizmetler sektörünü kapsayacak.



AB'nin ayrıca yeni finansal krizlere önlem için oluşturacağı Avrupa Sistemik Risk Kurulu, mali piyasaları gözlemleyip muhtemel krizlere karşı erken uyarıda bulunacak. Çok uluslu mali şirketlerin AB'de tek elden denetlenmesiyle üye ülkelerin denetim kurumları ikinci plana itilmiş olacak.



İç pazardan sorumlu AB Komisyonu Üyesi Michel Barnier, denetim kuruluşlarıyla ilgili üye ülkeler ve AB kurumları arasında anlaşma sağlanmasının çok önemli bir adım olduğunu belirterek AB'nin ''kontrol kulesi ve radarı'' olacak yeni demetim birimlerinin finansal oyuncuların daha etkin kontrolünü ve gerektiğinde hızla ve eşgüdümle harekete geçilmesini sağlayacağını söyledi.



Üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'nun beklenen onayının ardından kurulacak denetim birimlerine, Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankası'yla Londra ve Paris evsahipliği yapacak.