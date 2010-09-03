T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AB piyasaları denetleyecek

ABD merkezli küresel finansal krizde birçok bankası iflas eden Avrupa Birliği, 3 denetim kuruluşuyla piyasaları yakından izleyecek.

03 Eylül 2010 03:00

T24- ABD merkezli küresel finansal krizde birçok bankası iflas eden Avrupa Birliği, 3 denetim kuruluşuyla piyasaları yakından izleyecek.


AB Komisyonu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında sağlanan anlaşmayla kurulacak denetim birimleri bankaları, sigorta ve emeklilik şirketlerini ve mali hizmetler sektörünü kapsayacak.


AB'nin ayrıca yeni finansal krizlere önlem için oluşturacağı Avrupa Sistemik Risk Kurulu, mali piyasaları gözlemleyip muhtemel krizlere karşı erken uyarıda bulunacak. Çok uluslu mali şirketlerin AB'de tek elden denetlenmesiyle üye ülkelerin denetim kurumları ikinci plana itilmiş olacak.


İç pazardan sorumlu AB Komisyonu Üyesi Michel Barnier, denetim kuruluşlarıyla ilgili üye ülkeler ve AB kurumları arasında anlaşma sağlanmasının çok önemli bir adım olduğunu belirterek AB'nin ''kontrol kulesi ve radarı'' olacak yeni demetim birimlerinin finansal oyuncuların daha etkin kontrolünü ve gerektiğinde hızla ve eşgüdümle harekete geçilmesini sağlayacağını söyledi.


Üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'nun beklenen onayının ardından kurulacak denetim birimlerine, Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankası'yla Londra ve Paris evsahipliği yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24