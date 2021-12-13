AB, Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik diplomatik boykot konusunda kararsız

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Fransa ve Hollanda, Avrupa Birliği'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik tutumunu belirlemek için girişimlerini sürdürürken, diplomatlar yakın zamanda organizasyona yönelik diplomatik boykot konusunda ortak karar alınmasının olası gözükmediğini ifade etti.

AB üyeleri; ABD, Kanada, Avustralya ve Britanya gibi Olimpiyatlar'a yönelik diplomatik boykot kararı alıp almama konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Ülkeler, Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot kararı almıştı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AB dışişleri bakanları toplantısından önce, "Olimpiyat Oyunları konusunda bugün veya bu hafta bir çözüm bulamayacağımızı bizim kadar siz de biliyorsunuz" dedi.

AB liderleri, konuyu perşembe günü yılın son zirvesinde masaya yatıracak.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklar, diğer ülkeler boykota destek verse bile Çin'in AB'deki en yakın müttefiki Macaristan'ın böyle bir karara yanaşmayacağını savunuyor.

Bazı AB üyeleri, bloğun boykot konusunda ortak bir duruş sergilemesini istemişti.