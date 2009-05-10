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Dünya

AB, Pakistan'da zirve düzenleyecek

10 Mayıs 2009 10:16

AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin, "sivil hükümetin güçlendirilmesine yardım" amacıyla haziran ayında İslamabad'da zirve düzenlemeyi öngördüğü bildirildi.

Prag'daki bir kaynak, zirvenin, ilk AB-Pakistan zirvesi olacağını belirterek, AB'nin en üst düzeyde güçlü desteğini göstererek Pakistan'ın sivil hükümetinin güçlenmesine yardım etmek istediğini kaydetti.

Zirve kararının, AB'nin bu ülkeyle ilişkilerine verdiği siyasi önemin bir belirtisi olduğunu söyleyen kaynak, 17 Haziranda yapılması planlanan zirvede ele alınacak konular arasında, Afganistan'ı da içerecek şekilde terörizmle mücadele, hukuk devleti alanında işbirliğini iyileştirme ve ticari meselelerin bulunduğunu belirtti.

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