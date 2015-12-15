AB ortak sınır güvenliğini tartışıyor



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mülteci kriziyle ilgili önerileri bugün Avrupa Parlamentosu genel kurulunda tanıtılacak. Önerilerin ağırlık noktasını dış sınırların korunması oluşturacak.

Yunanistan son aylarda AB'nin dış sınırlarındaki denetim yetersizliğinden dolayı eleştirilere hedef olmaktaydı.

AB Komisyonu, birliğin dış sınırlarını korumak üzere şimdiye kadar bu görevi yürüten Frontex'in sınır ve sahil güvenlik birimi olarak örgütlenmesini önerecek.

Yeni teşkilata ‘acil durumlarda' üye devletlerin arzusu hilafına da olsa müdahale etme ve sınır dışı etme yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Komisyonun teklifleri arasında, AB vatandaşlarının dış sınırlarda sistematik olarak kontrol edilebilmesi için Şengen sınır kurallarının değiştirilmesi de bulunuyor.