T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB ortak sınır güvenliğini tartışıyor

Avrupa Birliği dış sınırlarının mülteci akınından korunması için yeni öneri paketi hazırlandı.

15 Aralık 2015 10:40


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun mülteci kriziyle ilgili önerileri bugün Avrupa Parlamentosu genel kurulunda tanıtılacak. Önerilerin ağırlık noktasını dış sınırların korunması oluşturacak.

Yunanistan son aylarda AB'nin dış sınırlarındaki denetim yetersizliğinden dolayı eleştirilere hedef olmaktaydı.

AB Komisyonu, birliğin dış sınırlarını korumak üzere şimdiye kadar bu görevi yürüten Frontex'in sınır ve sahil güvenlik birimi olarak örgütlenmesini önerecek.

Yeni teşkilata ‘acil durumlarda' üye devletlerin arzusu hilafına da olsa müdahale etme ve sınır dışı etme yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Komisyonun teklifleri arasında, AB vatandaşlarının dış sınırlarda sistematik olarak kontrol edilebilmesi için Şengen sınır kurallarının değiştirilmesi de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiBirliğiKomisyonuAvrupa ParlamentosuFrontexYeniDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24