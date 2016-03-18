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Dünya
Deutsche Welle

AB ortak pozisyon belirledi

AB devlet ve hükümet başkanları Türkiye ile yapılacak mülteci anlaşmasının çerçevesi üzerinde anlaştılar.

18 Mart 2016 10:45


Olağanüstü Brüksel zirvesinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları arasında mülteci krizinin çözümüne dair mutabakat sağlanmasından sonra sıra bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Türk heyetiyle yapılacak görüşmelere geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Davutoğlu ile yapılacak müzakerenin ‘kolay geçmeyeceğini' söyledi. Önce AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB dönem başkanı Hollanda'nın başbakanı Mark Rutte Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecekler.

Zirvenin başlıca müzakere maddesini, Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçerek AB'ye kural dışı giriş yapan sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi oluşturuluyor. Böylece insan kaçakçılarının yardımıyla AB ülkelerine gitmenin cazip olmaktan çıkarılması düşünülüyor. Yunanistan'daki mülteci adayları iltica başvurusunda bulunabilecekler. Yunanistan, güvenli ülke Türkiye'den geldikleri gerekçesiyle başvuruları ret edebilecek.

Geri kabul hızlandırılacak

Almanya Başbakanı Merkel, ‘bu düzenlemenin hukuki bakımdan uygun olması ve bütün sığınmacılara bireysel başvuruda bulunma hakkını garanti etmesi gerektiğini' söyledi. Merkel, bu görevin altından kalkabilmesi için Yunanistan'a yardımcı olacaklarını, Türkiye'den de mültecilerin korunmasında uluslararası standartlara bağlı kalmasının beklendiğini belirtti.

Almanya Başbakanı, anlaşmaya varıldığı takdirde Türkiye'ye geri göndermelerin geciktirilmemesi gerektiğini ve Türkiye'den Suriyeli mülteci alımına da eşzamanlı başlanacağını ifade etti. AB, Türkiye'nin yükünü hafifletmek için bu kararı almıştı. 2015 yılından beri geçerli olan, ancak uygulanamayan ‘yeniden yerleştirme' düzenlemesinde, AB'ye daha fazla mültecinin alınmaması öngörülüyor. Bu kapsamda, önce 18 bin dolayındaki Suriyelinin AB'ye getirilmesinden söz ediliyor.

Türkiye'nin mülteci krizine ortak çözüm bulunabilmesi için AB'ye koştuğu ek şartlar arasında, Türk vatandaşlarına AB ülkeleri için vize serbestisi tanınması, tüm üyelik müzakerelerine hız kazandırılması ve Türkiye'deki mültecilere yardım için AB'nin üç milyar euroluk ek yardım yapması da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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