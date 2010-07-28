AB nüfusu 500 milyonu geçti

T24- AB'nin geçen yıl başında 499 milyon 695 bin olan nüfusunun bu yıl başında 501 milyon 62 bine yükseldiği, 1 milyon 366 binlik nüfus artışının 857 bininin göçle geldiği, doğal nüfus artışınınsa 509 bin olduğu bildirildi.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, aynı dönemde Türkiye'nin nüfusu 71 milyon 517 binden 72 milyon 561 bine çıktı. Türkiye'de geçen yıl kaydedilen 1 milyonun üzerindeki nüfus artışının 809 bini doğal nüfus artışı ve 235 bini göç yoluyla gerçekleşti. Böylece 70 milyonluk Türkiye, doğal nüfus artışında 500 milyonluk AB'yi neredeyse ikiye katladı.



Geçen yıl AB üyeleri arasında Almanya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Malta'nın nüfusu azalırken Estonya'nın nüfusu değişmedi. AB'nin en kalabalık ülkesi olan Almanya'nın nüfusu ise, 203 bin azalarak 81,8 milyona indi. 190 binlik nüfusu doğal yollarla yitiren Almanya, 13 bin de net göç verdi.



Almanya'nın aksine Fransa'nın nüfusu geçen yıl 347 bin artışla 64 milyon 714 bine ulaştı. Fransa'da doğal nüfus artışı 276 bin düzeyinde, göçmen sayısı 71 bin artış gösterdi.



İngiltere'de 231 bini doğal yollarla, 182 bini göçle olmak üzere 412 bin artan nüfus 62 milyon 8 bine çıktı.



Doğal nüfusu 23 bin azalan İtalya ise, geçen yıl aldığı 318 bin göçmen sayesinde toplam nüfusunu 60 milyon 340 bine çıkarmayı başardı.



AB'nin beşinci büyük ülkesi İspanya, 103 bini doğal yollarla, 58 bini net göçle üzere nüfusunu 161 bin artışla 45 milyon 989 bine yükseltti.



Geçen yıl Polonya'nın nüfusu da 31 bin artarak 38 milyon 167 bine çıkarken, Romanya'nın nüfusu 36 bin gerileyerek 21 milyon 462 bine indi.

Nüfus sayılarında 2009'da Hollanda 92 bin artışla 16 milyon 578 bine, Yunanistan 35 bin artışla 11 milyon 295 bine, Belçika 77 bin artışla 10 milyon 827 bine, Portekiz 10 bin artışla 10 milyon 638 bine ve Çek Cumhuriyeti 39 bin artışla 10 milyon 507 bine çıkarken, Macaristan'ın nüfusu 18 bin düşüşle 10 milyon 13 bine geriledi.

Geçen yıl İsveç'te 84 bin artan nüfus 9 milyon 341 bine ve Avusturya'da 20 bin artan nüfus 8 milyon 375 bine ulaşırken, Bulgaristan 43 bin nüfus kaybıyla 7 milyon 564 bine indi.

Küçük AB üyelerinde 2009 yılı nüfus değişimleri ise şöyle oldu:

"Danimarka 5 milyon 535 bin ( 29 bin), Slovakya 5 milyon 425 bin ( 13 bin), Finlandiya 5 milyon 351 bin ( 25 bin), İrlanda 4 milyon 456 bin ( 6 bin), Litvanya 3 milyon 329 bin (-21 bin), Letonya 2 milyon 248 bin (-13 bin), Slovenya 2 milyon 47 bin ( 15 bin), Estonya 1 milyon 340 bin (değişmedi), Kıbrıs Rum kesimi 798 bin ( bin), Lüksemburg 502 bin ( 9 bin) ve Malta 413 bin (- bin)".