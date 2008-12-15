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Dünya

AB nüfusu 1 milyar

AB istatistik kurumu Eurostat, 27 AB üyesinin toplam nüfusunun 1 Ocak 2009'da 499,7 milyon olacağını açıkladı

15 Aralık 2008 02:00

AB istatistik kurumu Eurostat, 27 AB üyesinin toplam nüfusunun 1 Ocak 2009'da 499,7 milyon olacağını açıkladı.

Eurostat, aynı tarihte Slovakya'nın da dahil olacağı Euro alanında toplam nüfusun 328,6 milyon olacağını bildirdi.

Verilere göre AB'de nüfus, 2008 yılında binde 4,4 oranında arttı. Bunun binde 1,1'i doğumlarla, binde 3,3'ü ise dışardan göçlerle meydana geldi. AB nüfusunda, 2008'de toplam artış 2,2 milyon oldu.

Eurostat, en yüksek doğum oranlarının İrlanda (binde 18,1), İngiltere (binde 13),Fransa (binde 12,9), Estonya (binde 12,2), İsveç (binde 11,9) ve Danimarka'da (binde 11.8) kaydedildiğini bildirdi.

En düşük doğum oranları ise Almanya (binde 8,3), Malta ve Avusturya (binde 9,2), Bulgaristan (binde 9,4), İtalya ve Portekiz'de (binde 9,6) gözlemlendi.

AB ülkelerinde, 2008 yılında 4,8 milyon kişinin öldüğü, en yüksek ölüm oranının Bulgaristan'da (binde 14,2), en düşük oranın ise Kıbrıs Rum kesiminde (binde 6,6) kaydedildiği belirtildi.

AB nüfus artışının dörtte üçünün dış göçlerden kaynaklandığını belirten Eurostat, en fazla göç alanların İrlanda, Slovenya, Lüksemburg, Kıbrıs Rum kesimi ve İspanya olduğunu bildirdi.

Doğum ve göçlerle birlikte en fazla nüfus artışı kaydeden üyelerin başında İrlanda (binde 26,1), Lüksemburg (binde 16,2), Kıbrıs Rum kesimi (binde 15,5), Slovenya (binde 13,5) ve İspanya (binde 12,5) gelirken, nüfusu azalan ülkelerin başını da Bulgaristan (binde 5), Litvanya (binde 4,8) ve Letonya (binde 4,3) çekiyor.

Eurostat belgelerinde Türkiye'nin nüfusu 70 milyon 586 bin olarak gösteriliyor.

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