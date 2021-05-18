AB’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini resmen askıya almasını talep eden rapor oylanıyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) hazırlanan ve Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında sert eleştiriler yöneltilen “2019-2020 Türkiye Raporu” genel kurul oturumunda görüşüldü.

Taslak raporda, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini resmen askıya alması talep ediliyor.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Avrupa Parlamentosu'nun, daha önceki yıllara oranla Türkiye’ye daha sert eleştiriler yöneltildiği gözlenen raporunun değişiklik önergelerinin ve raporun tamamı üzerindeki oylamaların ardından yarın son halini alması ve kabul edilmesi bekleniyor.

Raporu hazırlayan AP'nin İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor, parlamentodaki görüşmeler sırasında, bu yılki raporun geçen iki yıldaki zorlu ilişkileri yansıtacak şekilde öncekilere nazaran daha eleştirel olduğunu söyledi. Türkiye'deki milliyetçi söylemde değişiklik, hukukun üstünlüğü modeline ve demokrasiye daha yakın bir Türkiye görmek istediklerini kaydeden Sanchez, AB'nin Türkiye'deki sivil toplumu desteklemesi gerektiğini belirtti.