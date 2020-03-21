AB'nin temel direği olan bütçe ve borç kuralları Koronavirüs nedeniyle kaldırılıyor



Avrupa Birliği'nin temelinde yer alan ve kamu borcunun gayrisafi hasılanın yüzde 60’ını, bütçe açığının da yüzde 3’ünü aşmamasını öngören kural, Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süreliğine kaldırılıyor.

Avrupa Birliği maliye bakanları Avrupa’da binlerce kişinin ölümüne ve hayatın durmasına neden olan salgına karşı AB’nin temel direği olarak kabul edilen mali kuralların ertelenmesi kararı aldı. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bu önlem üye devletlere, Avrupa mali yapısını oluşturan bütçe şartlarından ayrılarak krizle mücadelede gereken önlemleri almaları olanağı sağlayacak” denildi.

Komisyon tarafından hazırlanan tasarı kabul edilince Avrupa ülkeleri tarafından Koronavirüsle mücadele için yapılacak harcamalar AB’nin bütçe ve borç hesaplarına dahil edilmeyecek.