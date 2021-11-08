"AB'nin karbon vergisi, Türkiye'nin Paris'i onaylamasında rol oynadı"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun planlanan karbon vergisinin, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Politico'da yayınlanan röportajda Mehmet Emin Birpınar, AB Komisyonu'nun karbon fiyatlandırması uygulanmayan ülkelerde yapılan ithalatı vergilendirme planının, Türkiye'yi ciddi bir şekilde etkileyecek olmasının, Ankara'nın kararında rol oynadığını ifade etti.

Euronews'in haberine göre; "Türkiye ihracatının yüzde 48'inin Avrupa'ya yönelik olduğunu ve AB'nin Sınırda Karbon Mekanizması (CBAM) olarak adlandırılan mekanizmanın "Türkiye için çok büyük bir tehdit oluşturduğunu" kaydeden Birpınar, "Karar verişimizde (Paris Sözleşmesi), elbette bu da nedenlerden birisiydi" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güncel olarak yeni bir iklim yasası üzerinde çalıştığını ve bu yasanın üç ila dört ay içinde hazır olmasının planlandığını kaydeden Birpınar, yasanın "Yeşil Mutabakat konularını" ele alacağını ve CBAM'dan etkilenmemek adına karbon fiyatlandırması içereceğini belirtti.

Birpınar, Türkiye'nin ulusal emisyon ticaretinin neye benzeyeceğinin de kararlaştırılacağını kaydederek, AB'nin izlediği yola benzer bir yol izleyeceklerini söyledi.

Daha önce çıkan haberlerde, Dünya Bankası-Fransa-Almanya'nın garantili 3,2 milyar dolarlık finansal desteğinin Türkiye'nin Paris Sözleşmesi'ni onaylamasında etkili olduğu bildirilmişti.

Birpınar, söz konusu kredilerle ilgili olarak bunun yaklaşık 2 milyar dolarının Dünya Bankası'ndan, 800 milyon doların Fransa'dan ve 200 milyon doların da Almanya'dan geleceğini söyledi. Bu arada Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'nın ise henüz bu rakamları teyit etmediği bildirildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bu yaz Türkiye'deki işletmeleri CBAM kapsamında yıllık 750 milyon euroya kadar ek masraflarla karşılaşabilecekleri konusunda uyararak, Ankara'yı Paris Anlaşması'nı onaylamaya, emisyon ticareti sistemi kurmaya ve net sıfır emisyon hedefleri belirlemesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye, geçtiğimiz ay 2053 için net sıfır karbon emisyon planı belirledi. Ancak henüz Paris Anlaşması doğrultusunda Birleşmiş Milletler'e yeni bir iklim eylem planı sunmadı.

Politico'da çıkan habere göre, ülkenin 2030'a kadar emisyonları yüzde 21 azaltmayı hedefleyen mevcut planı yetersiz. Ayrıca Türkiye, COP26'da metan emisyonlarını kesmeyi veya kömürden çıkışı hedefleyen anlaşmalara dahil olmadı.

İklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı imzalayan ancak onaylamayan 6 ülkeden biri de Türkiye idi. 7 Ekim 2021'de Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TBMM'de kabul edildi. Böylece Türkiye, uzun yıllar sonra onayladığı anlaşmaya taraf oldu.

2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) Paris'te yapılan 21. Taraflar Toplantısı'nda imzaya açılan Paris Anlaşması'na bugüne kadar 197 ülke imza attı.

Bunların Türkiye dahil 192'si anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladı ancak Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen henüz onaylamadıkları anlaşmaya taraf olmuş değil.