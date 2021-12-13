AB’nin “ciddi seviyede zehirli” diyerek Türkiye’ye geri gönderdiği gıda ürünlerinin sayısı artıyor

Türkiye gıda enflasyonu ile boğuşurken, tarım ihracatında son dönemde özellikle sebze meyvede ‘ciddi seviyede zehirli' diye Avrupa Birliği (AB) kapısından dönen ürün miktarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. AB son raporunda bu artışın altını çizerken artan pahalılık dikkate alındığında bu sebze meyvenin Türkiye pazarına sokulmadan imha edilip edilmediğine dair de kuşkular oluşuyor.

Sözcü'nün haberine göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “İlgili yönetmeliğe göre geri gönderilen gıda ürünlerinin imha edilmesi gerek. Ancak bu ürünlerin imha edilip edilmediğine dair bir belgenin kamuoyuna açıklanmaması, iade ürünlerin iç pazarda tüketime sunulup sunulmadığına dair endişeleri giderememektir” dedi.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) son olarak yayınladığı 2020 raporunda Türkiye'deki artışın altını çiziyor. Sistemde son 1 yılda en çok bildirim gelen 10 konu başlığının 3'ünde Türkiye var. Türkiye'den giden 190 ayrı parti meyve sebze ürününde pestisit kalıntısı bulunmuş.

“Ürün çöpe gitmesin diye ilaç artırıldı”

Zamlar birbiri ardına gelirken tarım üreticisinin bir adet ürün bile ziyan olmasın diye kullandığı tarım ilacı miktarını artırdığını belirten İpek Hanım'ın Çiftliği'nin kurucusu Pınar Kaftancıoğlu, “Ortam toz duman. Akıllara zarar bir domino etkisi ile zamlar yayılıyor. Bunun içinde mevcut ekonomik durum ve girdilerin artması yüzde 25'e dayandıysa da zamlar son tüketiciye yüzde 100 olarak yansıyor. Bu aracıların aç gözlülüğü ve karaborsa ile de besleniyor. Tarımda da salçada da tarhanada da ilaç kullanımı arttı. Artık 100 sene beklese küflenmez, bozulmaz ürünler ve bol ilaç bulamacı ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

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