AB'nin bir numaralı diplomatı, tartışmalı ziyaretten sonra Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceğini ifade etti

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Avrupa Birliği'nin bir numaralı diplomatı Josep Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalogu reddettiğini ve Brüksel'in bu durumdan sonuç çıkarması gerektiğini söyleyerek yaptırım sinyali verdi.

Moskova'yı ziyaret ettiği gün üç AB diplomatının ülkeden gönderildiğine dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Rusya, Brüksel'le daha yapıcı diyalog fırsatını kullanmak istemedi" dedi.

Borrell, blokun bu ziyaretten "belli sonuçlar çıkarması gerekeceğini" ifade etti ve ekledi; "Bir sonraki adıma üye ülkeler karar verecek ve evet, bu adımların arasında yaptırımlar bulunabilir".

Borrell'in cumartesi günü sona eren ziyareti 27 AB üye ülkesini bölmüştü. Fransa ve Almanya, Rusya ile diyalogu desteklerken, diğer üye ülkeler muhalif lider Navalni'nin tutuklanması ve ardından protestoculara yapılan sert müdahaleler nedeniyle Moskova'ya karşı daha sert bir tutum istiyordu.

AB diplomatı Moskova'ya vardıktan saatler sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüş, bu görüşmelerden kısa süre sonra da Polonyalı, Alman ve İsveçli bazı diplomatlar sınır dışı edilmişti.