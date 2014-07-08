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Dünya
Deutsche Welle

AB mülteci krizini görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin içişleri bakanları mülteci akınını görüşmek üzere İtalya'nın Milano kentinde bir araya geldi.

08 Temmuz 2014 13:11


İtalya, AB dış sınırlarının gözetimi ve açık denizde zor duruma düşen kaçak mültecilerin kurtarılmasında Brüksel'den daha fazla destek talep ediyor.

İtalya, AB dönem başkanlığını temmuz ayı başında Yunanistan'dan devralmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralması vesilesiyle yayımladığı mesajda, mülteci sorununu dönem başkanlığı sırasında öne çıkaracağını açıklamıştı.

Gözlemciler kaçak mülteci sayısında geçen yıla kıyasla artış olduğuna dikkat çekiyor. Mültecilerin büyük kısmı Afrika ülkeleri ve Suriye'den geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa BirliğiMilanoBrükselYunanistanBaşbakanı Matteo RenziAfrikaSuriyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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