AB mülteci krizini görüşüyor



İtalya, AB dış sınırlarının gözetimi ve açık denizde zor duruma düşen kaçak mültecilerin kurtarılmasında Brüksel'den daha fazla destek talep ediyor.

İtalya, AB dönem başkanlığını temmuz ayı başında Yunanistan'dan devralmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralması vesilesiyle yayımladığı mesajda, mülteci sorununu dönem başkanlığı sırasında öne çıkaracağını açıklamıştı.

Gözlemciler kaçak mülteci sayısında geçen yıla kıyasla artış olduğuna dikkat çekiyor. Mültecilerin büyük kısmı Afrika ülkeleri ve Suriye'den geliyor.